مقتل مراسل تلفزيوني أثناء مداخلة على الهواء لحظة انفجار مطار عدن (فيديو)

نعت قناة بلقيس الفضائية اليمنية، مراسلها "أديب الجناني" الذي قتل في انفجار عدن أمس، ورجح ناشطون أن يكون قد قتل في إطلاق نار عقب الانفجار، أثناء تواجده عند البوابة الجنوبية من مطار عدن.

وأظهر مقطع فيديو مذيعة المحطة وهي تستمع لشرح المراسل في تغطيته لوصول الحكومة اليمنية الجديدة، وأثناء حديثه وحواره مع المذيعة وقع الانفجار.

وعندها بدأ المراسل يتحدث منفعلا ويصف ما يحدث أمامه، في وقت كانت المذيعة تطلب منه أن يأخذ حذره لتأمين سلامته، وما لبث أن انقطع بينهم الاتصال، في حين تمنت المذيعة للمراسل "السلامة".

#اليمن.. مقتل مراسل قناة #بلقيس أثناء مداخلة على الهواء مباشرة من #مطار_عدن.. استمع إلى آخر تصريحاته قبيل مقتله pic.twitter.com/rkmNbS8CnV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 31, 2020

انفجارات عدن

وقتل 26 شخصا وأصيب عشرات بجروح في انفجارين على الأقل وقعا في مطار عدن أمس الأربعاء لدى مغادرة أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة طائرة أقلتهم للعاصمة المؤقتة.

#شاهد | عشرات القتلى والجرحى جراء انفجارات هزت مطار #عدن عقب وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة #اليمن pic.twitter.com/oE43BtT0hG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 30, 2020

وهز انفجاران على الأقل مبنى المطار وتصاعد الدخان بكثافة بينما كان وزراء الحكومة الجديدة يغادرون طائرة الخطوط اليمنية على مدرج المطار في المدينة الجنوبية الساحلية، حسبما أفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية.

وسُمعت كذلك أصوات إطلاق نار في منطقة الهجوم، وتناثر زجاج المبنى على الأرض بينما بدت الأضرار المادية كبيرة في داخله.

قناة "بلقيس" تنعي مراسلها في عدن الصحفي أديب الجناني تفاصيل: https://t.co/39zlwO9u8a — قناة بلقيس الفضائية (@BelqeesTV) December 30, 2020

وظهر في تسجيل لمصور فرانس برس ما يبدو أنه صاروخ يضرب المبنى بالقرب من ساحة المطار الذي كان مليئا بالحشود قبل لحظات من إصابته.

وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس إن هناك "26 قتيلا على الأقل" في الهجوم الذي استهدف المطار بينما أصيب أكثر من 50 شخصا بجروح.

وأوضح مصدر طبي آخر أن من بين القتلى مدنيين ورجال أمن بينما لم يصب أي من أعضاء الحكومة بأذى.

البارحة أجريت آخر مقابلة لي عن الوضع الإنساني في اليمن.الأخيرة بعد الثمانين، أجريتهم في عامي الماضي.لم أعتد يوماً المأساة الذي يختزنها هذا البلد الجميل. المسؤولية كانت تثقل أكتافي كل مرة،فكل منصات العالم متواضعة لتروي معاناة اليمنيين.لكم كل الأمنيات بواقع أجمل تستحقونه بجدارة. ❤️ pic.twitter.com/XDHKhfStqw — Yara Khaweja (@KhawejaYara) December 29, 2020

واعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تويتر مقتل أحد موظفيها وفقدان موظفين آخرين كانوا "يمرون عبر المطار مع مدنيين آخرين".

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين الحوثيين، وقوات أخرى تقودها المجموعات المؤيدة للحكومة بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل نحو ست سنوات من بينها العاصمة صنعاء.

#قناة_بلقيس تنعى مراسلها في العاصمة المؤقتة #عدن الزميل أديب الجناني | تقرير: وديع عطا

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