البث الحي
الأخبار

مقتل مراسل تلفزيوني أثناء مداخلة على الهواء لحظة انفجار مطار عدن (فيديو)

31/12/2020

نعت قناة بلقيس الفضائية اليمنية، مراسلها "أديب الجناني" الذي قتل في انفجار عدن أمس، ورجح ناشطون أن يكون قد قتل في إطلاق نار عقب الانفجار، أثناء تواجده عند البوابة الجنوبية من مطار عدن.

وأظهر مقطع فيديو مذيعة المحطة وهي تستمع لشرح المراسل في تغطيته لوصول الحكومة اليمنية الجديدة، وأثناء حديثه وحواره مع المذيعة وقع الانفجار.

وعندها بدأ المراسل يتحدث منفعلا ويصف ما يحدث أمامه، في وقت كانت المذيعة تطلب منه أن يأخذ حذره لتأمين سلامته، وما لبث أن انقطع بينهم الاتصال، في حين تمنت المذيعة للمراسل "السلامة".

انفجارات عدن

وقتل 26  شخصا وأصيب عشرات بجروح في انفجارين على الأقل وقعا في مطار عدن أمس الأربعاء لدى مغادرة أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة طائرة أقلتهم للعاصمة المؤقتة.

وهز انفجاران على الأقل مبنى المطار وتصاعد الدخان بكثافة بينما كان وزراء الحكومة الجديدة يغادرون طائرة الخطوط اليمنية على مدرج المطار في المدينة الجنوبية الساحلية، حسبما أفاد مصور وكالة الأنباء الفرنسية.

وسُمعت كذلك أصوات إطلاق نار في منطقة الهجوم، وتناثر زجاج المبنى على الأرض بينما بدت الأضرار المادية كبيرة في داخله.

وظهر في تسجيل لمصور فرانس برس ما يبدو أنه صاروخ يضرب المبنى بالقرب من ساحة المطار الذي كان مليئا بالحشود قبل لحظات من إصابته.

وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس إن هناك "26 قتيلا على الأقل" في الهجوم الذي استهدف المطار بينما أصيب أكثر من 50 شخصا بجروح.

وأوضح مصدر طبي آخر أن من بين القتلى مدنيين ورجال أمن بينما لم يصب أي من أعضاء الحكومة بأذى.

واعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تويتر مقتل أحد موظفيها وفقدان موظفين آخرين كانوا "يمرون عبر المطار مع مدنيين آخرين".

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين الحوثيين، وقوات أخرى تقودها المجموعات المؤيدة للحكومة بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل نحو ست سنوات من بينها العاصمة صنعاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام يمنية + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

كورونا يتوسع في ألمانيا ووفيات قياسية بأمريكا ولقاح "استرازينيكا" يعزز الأمل

ظهر واقي الوجه بصورة غير مسبوقة خلال 2020 بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (غيتي)

كورونا.. 75% من سكان بريطانيا في العزل والصين ترخص أول لقاح محلي "بشروط"

سيارات الإسعاف تنقل المرضى أمام أحد مستشفيات لندن (غيتي)

قضية ريجيني.. إيطاليا ترفض بيان النيابة المصرية وتواصل التحرك دوليا لمعاقبة الجناة

محتجون أمام السفارة المصرية في روما يحملون صور ريجيني ويطالبون بالعدالة (غيتي)

آخر مفاجآت عام 2020 لسكان نيويورك.. هجمات دموية من سناجب عنيفة (فيديو)

سكان نيويورك يواجهون هجمات من سناجب عنيفة (رويترز أرشيف)
الأكثر قراءة

مشهد مروع.. مسلح يقتل امرأة في وضح النهار خلال ثوان وسط الشارع (فيديو)

لقطة من لحظة إطلاق النار

"حتى المصابيح والمناشف".. إسرائيليون يسرقون أغراضا من فنادق بدبي (فيديو)

سياح إسرائيليون في الإمارات بعد اتفاق التطبيع (مواقع التواصل)

في ذكرى إعدام والدها.. تسجيل لرغد صدام حسين يشعل منصات التواصل (فيديو)

الرئيس العراقي السابق صدام حسين وابنته رغد

وثائق الأرشيف البريطاني تكشف تقييما سلبيا بحق "الفرعون المصري".. ماذا فعل مبارك؟

وثائق الارشيف البريطاني وصفت الرئيس المصري الراحل بالفرعون الذي ظل يتفرج على بلده وهو يغرق (غيتي)