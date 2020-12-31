مصر.. حادثان مروعان في آن واحد يوقعان عشرات القتلى والجرحى (فيديو وصور)

لقي 12 مصريا مصرعهم صباح، اليوم الخميس، في حادث تصادم حافلتين جنوب شرق محافظة أسوان/1200 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

ونقلت مواقع مصرية عن مدير مرفق إسعاف أسوان قوله إنه تم نقل جثث ضحايا الحادث الذي وقع بطريق مدخل العلاقي إلى مشرحة أسوان العامة مباشرة.

وتجمع العشرات من أهالي الضحايا وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني بمحيط المشرحة.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بأسوان، قد دفعت بـ10 سيارات إسعاف لتغطية حادث التصادم، وانتقل ضباط المرور ، والمباحث والدفاع المدني لرفع آثار الحادث من على الطريق الرئيسي.

واليوم أيضا شهد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي حادث تصادم مروع، حيث اصطدمت 12 سيارة ببعضها البعض بسبب الشبورة الكثيفة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لموقع الحادث سيارات محطمة على جانبي الطريق، كما انتشرت تحذيرات على مواقع التواصل من سلوك هذا الطريق لوجود حادث كبير.

وأصيب العشرات بينهم 6 مواطنين في حالة خطيرة في الحادث الذي وقع بالقرب من نقطة تحصيل الرسوم بالطريق.

ونقلت مواقع مصرية عن مسؤول بإسعاف الإسماعيلية، القول بأنه تم الاستعانة بـ 14سيارة إسعاف لنقل المصابين، بينما قامت أجهزة الأمن بإغلاق الطريق وتحويل مساره لطريق جانبى لحين إخلاء السيارات.