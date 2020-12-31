قضية ريجيني.. إيطاليا ترفض بيان النيابة المصرية وتواصل التحرك دوليا لمعاقبة الجناة

وصف مسؤلون إيطاليون، بيان النيابة العامة المصرية، بشأن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بـ "المستفز"، وأن التحقيقات ستمضي وفق ما يري فرق التحقيق الإيطالي حتي تظهر الحقيقة في تلك القضية ولن تغلق القضية حتي نصل للحقيقة.

جاء ذلك ردًا على بيان النيابة العامة المصرية، أمس الأربعاء، والذى أعلن عن عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة، واستبعاد اتهام 5 عناصر أمنية في الواقع.

وأشار بيان النيابة المصرية "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب جوليو ريجيني مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بمتابعة التحري لتحديده".

كما ورد في البيان "استبعاد ما نسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه لانقضائها بوفاة المتهمين“.

جاء بيان النيابة المصرية، بعد مضي 4 سنوات على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة بعد تعرضه للاختطاف والقتل على يد جهات يرجح أنها أمنية.

لكن وزارة الخارجية الإيطالية أكدت رفضها بيان النيابة المصرية، وقالت إنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية للكشف عن ملابسات مقتل ريجيني ومعاقبة الجناة، بحسب بيان الخارجية.

من جهته، وصف رئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو بيان النيابة المصرية بـ "المستفز"، مشيرًا إلي أن المبررات التي ساقها غير مقبولة ومخزية.

وشدد رئيس البرلمان على استمرار تعليق علاقات البرلمان الإيطالي مع نظيره المصري حتي محاسبة قتلة ريجيني. وعلق البرلمان الإيطالي علاقته مع نظيره المصري في 2018 على خلفية قضية ريجيني.

وريجيني (26 عاما) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبردج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه حول أنشطة النقابات العمالية ، وقد اختفى لمدة 9 أيام، وبعد ذلك عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/شباط 2016.

وفي تصريحات للجزيرة مباشر، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي بيرو فاسيلو "إن من بين المتورطين في قتل ريجيني ضباط شرطة واستخبارات".

وأضاف فاسيلو؛ أن تصريح النيابة العامة المصرية "غير مقبول" لأنه يسيء إلى عائلة ريجيني وإلى الحكومة الإيطالية، وأكد أن التحقيق سيتواصل على النحو الذي حدده القضاة الإيطاليون.

وقال فاسيلو إن القضاء الإيطالي حدد أشخاصًا بعينهم تورطوا في قتل ريجيني وعلى السلطات المصرية التعاون لإظهار الحقيقة.

وتابع، أن إيطاليا ستطلب دول الإتحاد الأوربي في التعاون معها بشآن قضية الطالب الإيطالي، ونفى فاسينو نية إيطاليا سحب سفيرها بالقاهرة في الوقت الراهن، مشيرًا إلي أنه يعد حلقة الوصل بين السلطات المصرية والإيطالية فيما يخص التحقيقات بشأن ريجيني.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت "نيابة الجمهورية بروما" الاشتباه بمسؤولية 5 أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي، في حين تحفظت النيابة المصرية في بيان آنذاك على الاشتباه في عناصر أمنية، وتحدثت عن "تشكيل عصابي" بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.

من جهته، قال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا إن بيان النيابة العامة المصري غير مقبول، ويجب على الحكومة الإيطالية أن ترفضه.

وقال ريكاردو نوري في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" (la Repubblica) إن البيان الصادر اليوم يجب أن يلقى رد فعل قويا من الجانب الإيطالي.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما عقب العثور على جثة ريجيني، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.

Speriamo che il 2021 ci porti almeno verità e giustizia per #GiulioRegeni. https://t.co/HWTCV2bJHr — Cristina (@Cristina050521) December 31, 2020

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل ريجيني.

وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا -خلال جلسة في بروكسل للتصويت على مشروع قرار يناقش ملف حقوق الإنسان بمصر- لقد "حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان".