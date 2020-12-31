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الخارجية المصرية تعلق على جهود التوصل إلى مصالحة بين دول الحصار وقطر

وزير الخارجية المصرية، سامح شكري (غيتي)
وزير الخارجية المصرية، سامح شكري (غيتي)
31/12/2020

أكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن مصر "دائمًا ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي"، وذلك ذلك قبيل انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في محافظة العلا بالسعودية.

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي للخارجية، اليوم الخميس،: "ردًا على سؤال صحفي حول ما يتردد عن قرب التوصل إلى مصالحة بين دول الرباعية وقطر، فأن مصر دائمًا ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي، والتوصل إلى المصالحة وبما يُعيد اللُحمة داخل البيت العربي، ويُتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح الأطراف كافة".

وأكد المُتحدث على "أهمية صدق النوايا لإنجاز مُصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، وتزكى التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة، ومراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتصدي لكل ما يُهدّد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومي العربي".

 

 

وأعرب مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين الماضي، عن "ارتياحه للأجواء الأخوية الإيجابية" التي يُنتظر أن تشهدها القمة الخليجية، المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وقال المجلس إن تلك الأجواء "تعكس روح المسؤولیة والإیمان الصادق بأھمیة تعزیز اللُّحمة الخلیجیة وتعمیق التآخي والتضامن ووحدة مجلس التعاون الخلیجي في مواجھة التحدیات الخطیرة التي تعیشھا المنطقة".

وأشار إلى أن "وحدة مجلس التعاون الخليجي تجسّد وحدة الهدف والمصير والسعي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة وكل ما يعزز رفعتها وازدهارها".

وسبق أن أعلنت القاهرة، في 8 ديسمبر/كانون أول الجاري، وردًا على سؤال صحفي أيضًا، "تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت لرأب الصدع العربي" وتسوية الأزمة الناشبة منذ نحو 4 سنوات بين قطر ودول الحصار.

 

 

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر في العام 2017 واتهمتها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة الاتهام وتقول إن الدول الأربع تسعى إلى انتهاك سيادتها.

 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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