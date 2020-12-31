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"عندما أتحدث بالعربية يضحكون".. أزهري ماليزي يدعو المصريين للتحدث بالفصحى (فيديو)

الطالب الماليزي بالأزهر الشريف، محمد شكري (مواقع التواصل)
الطالب الماليزي بالأزهر الشريف، محمد شكري (مواقع التواصل)
31/12/2020

نشرت صفحة المركز الإعلامي لجامعة الأزهر على موقع فيسبوك مقطع فيديو لطالب ماليزي يدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، داعيًا المصريين إلى التحدث بالعربية الفصحى بدلًا من اللهجة العامية.

وقال محمد شكري إنه تعلم اللغة العربية في ماليزيا، ويحب تعلمها بشكل أفضل في جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنه يدرس بالفصحى.

واستدرك أنه يعاني من مشكلة عندما يتحدث بالفصحى مع الناس في الشوارع والمواصلات العامة، موضحًا: "عندما أتحدث بالعربية يضحكون".

وأضاف أن الناس عادة يطلبون منه التحدث باللهجة العامية، فعندما يريد الحصول على تذكرة في الأتوبيس، يخبره السائق بأنه يتوجب عليه التحدث بالعامية قائلًا "عاوز تذكرة" بدلًا من "أريد تذكرة".

واختتم شكري حديثه بدعوة المصريين إلى التحدث باللغة العربية الفصحى؛ لأنها اللغة التي أنزل الله بها القرآن الكريم، كما أنها لغة أهل الجنة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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