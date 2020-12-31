النيران تشتعل فجأة في شعر مطربة مشهورة أثناء جلسة تصوير (فيديو)

تعرضت مطربة مشهورة لحادث غريب أثناء جلسة تصوير بينما كانت تؤدي أغنية بمناسبة أعياد الميلاد.

وكانت "صوفيا إلار"، وهي إنجليزية من أصل إسباني، تشارك جمهورها الاحتفال والغناء عبر موقع إنستغرام، عندما فوجئت باشتعال النيران في شعرها مما أدى إلي احتراقه.

وكانت صوفيا المقيمة في مدريد، قد جهزت موقع التصوير داخل منزلها، وزينته بديكور أعياد الميلاد وشجرة "الكريسماس".

كما أشعلت الشموع باعتبار ذلك نوعا من الديكور وإضفاء لمسات من الرومانسية -وفق تعبيرها- على أجواء التصوير.

وظهرت صوفيا وهي تؤدي أغنية (FELIZ NAVIDAD) بمشاركة صديقها ألفارو سولير، قبل أن تفاجئها النيران.

وأثناء تفاعل صوفيا مع الأغنية وتمايلها، اشتبكت النيران في شعرها عن طريق الخطأ، ولكن سرعان ما شعرت بحرارة الحريق، بينما حاول صديقها مساعدتها لإخماد النيران.

وقالت صوفيا تعليقا على الحادث إنها لن تضئ الشموع ثانية لوداع 2020. وحظي المقطع المصور بانتشار وتفاعل واسعين على موقع التواصل الاجتماعي.