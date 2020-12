"ليلة رأس السنة".. رقصة احترافية لروبوتات تحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

عرضت شركة (بوسطن ديناميكس للروبوتات) عروضا لروبوتات تؤدي حركات راقصة "احترافية" تضاهي أمهر الراقصين، وذلك في فيديو العام الجديد صدر يوم الثلاثاء.

وكتبت الشركة التي يقع مقرها في ماساتشوستس "اجتمع طاقمنا بالكامل للاحتفال ببداية عام نأمل أن يكون أكثر سعادة: عام جديد سعيد منا جميعا في بوسطن ديناميكس".

وتمتلك روبوتات Boston Dynamics الكثير من المهارات، بما في ذلك رشاقتها العالية، وقدرتها على ممارسة رياضة الباركور، لكن فيديو جديد نشرته الشركة للاحتفال بالعام الجديد كشف أنه يمكنها الرقص أيضا وبمهارة عالية.

وظهر روبوت "أطلس" التابع لمجموعة الشركة، إضافة إلى مجموعة من الروبوتات الأخرى التي تمتلكها يرقصون على أغنية "?Do You Love Me".

Our whole crew got together to celebrate the start of what we hope will be a happier year. Happy New Year from all of us at Boston Dynamics. https://t.co/Uys5RMfBqO pic.twitter.com/rY7Xk1BRZN

— Boston Dynamics (@BostonDynamics) December 29, 2020