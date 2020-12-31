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"ليلة رأس السنة".. رقصة احترافية لروبوتات تحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

روبوتات شركة أمريكية تؤدي رقصات للعام الجديد (رويترز)
روبوتات شركة أمريكية تؤدي رقصات للعام الجديد (رويترز)
31/12/2020

عرضت شركة (بوسطن ديناميكس للروبوتات) عروضا لروبوتات تؤدي حركات راقصة "احترافية" تضاهي أمهر الراقصين، وذلك في فيديو العام الجديد صدر يوم الثلاثاء.

وكتبت الشركة التي يقع مقرها في ماساتشوستس "اجتمع طاقمنا بالكامل للاحتفال ببداية عام نأمل أن يكون أكثر سعادة: عام جديد سعيد منا جميعا في بوسطن ديناميكس".

وتمتلك روبوتات Boston Dynamics الكثير من المهارات، بما في ذلك رشاقتها العالية، وقدرتها على ممارسة رياضة الباركور، لكن فيديو جديد نشرته الشركة للاحتفال بالعام الجديد كشف أنه يمكنها الرقص أيضا وبمهارة عالية.

وظهر روبوت "أطلس" التابع لمجموعة الشركة، إضافة إلى مجموعة من الروبوتات الأخرى التي تمتلكها يرقصون على أغنية "?Do You Love Me".

وعلى مرّ السنين، أبهرت روبوتات Boston Dynamics الشركة برجالها الآليين النابضين بالحيوية "بأربعة أرجل" تمكنهم من اجتياز السلالم والقفز فوق العوائق وحتى فتح الأبواب.

وتساءل بعض المستخدمين عبر الإنترنت إن كان الفيديو قد تم إنشاؤه بواسطة معالج الصور المنشأة بالحاسوب (CGI)، وكتب  رجل الأعمال والمهندس إيلون ماسك "هذه ليست CGI".

وعلق استوديو الإنتاج" Corridor Crew " الذي استخدم أجهزة الكمبيوتر لتزييف مقاطع فيديو الروبوتات بنجاح في الماضي، قائلاً: "لا يمكن لـ CGI التغلب على الشيء الحقيقي.. أنتم مدهشون!".

رقص.. وحركات

في هذا الفيديو الذي نشرته الشركة تظهر حركات رقص متقنة عند " الراقص الرئيسي" أطلس ويظهر التحكم في أطرافه الأربعة وهو يشبه الكلب في تكوينه.

 

كما يظهر الفيديو "التناغم والانسجام" في الحركات التعبيرية بين مجموعة الروبوتات كلها في تأديتها للرقص.

ويستعرض الفيديو، التطور الكبير الذي تشهده روبوتات الشركة "بوسطن ديناميكس" خلال السنوات الماضية، حيث كانت تستعرض الروبوت "أطلس" وهو يقوم بحركات استعراضية أشبه برياضة الباركور.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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