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أكثر من 4 آلاف أسير في سجون الاحتلال بينهم نساء وأطفال

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا خلال مظاهرة احتجاج (رويترز أرشيف)
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا خلال مظاهرة احتجاج (رويترز أرشيف)
31/12/2020

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الخميس، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ بنهاية هذا العام نحو 4 آلاف و600 معتقل منهم 543 قاصرا و128 امرأة.

وأوضحت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان في تقريرها السنوي أن "عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى نحو 380 معتقلا" من بين الإجمالي.

قانون بريطاني قديم

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد دون محاكمة بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وأوضح التقرير أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 4634 فلسطينيا خلال عام 2020 من بينهم 543 طفلا، و128 من النساء" وأُفرج خلال العام عن بعض هؤلاء.

وقال التقرير إن "عدد الأسرى الذين صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد وصل إلى 543 أسيرا منهم خمسة أسرى خلال العام 2020، وأعلى حكم على أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67  مؤبدا".

وجاء في تقرير الهيئات الحقوقية الفلسطينية "وصل عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة وخطيرة وبحاجة لعلاج مناسب ورعاية مستمرة".

وأضاف التقرير أن هناك على الأقل عشر حالات لمعتقلين مصابين بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة "من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي 81  عاما، وهو أكبر الأسرى سنا".

وقال التقرير إن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 8 أسرى استشهدوا داخل السجون، هم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980.. وعزيز عويسات منذ عام 2018.. وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وأربعتهم اُستشهدوا خلال العام المنصرم 2019.. والأسير سعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر، واُستشهدوا خلال هذا العام 2020.

وأوضح التقرير أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين بلغ قبل توقيع اتفاقية أوسلو 26 أسيرا".

ورفضت إسرائيل في عام 2014 الإفراج عما تبقى من المعتقلين قبل التوقيع على اتفاق أوسلو بعد تفاهمات تم التوصل اليها بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ومن أجل استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية للتوصل لاتفاق سلام نهائي بين الجانبين، والمفاوضات متوقفة منذ ذلك الحين.

وذكر التقرير أن هناك تسعة نواب معتقلون من بين نواب المجلس التشريعي المنتخبين في دورته الأخيرة.

وتضمن التقرير، الذي لم يصدر تعقيب إسرائيلي عليه بعد، شرحا مفصلا لأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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