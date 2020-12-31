تركيا تكشف تفاصيل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن تفاصيل متعلقة بحملة التطعيم التي تعتزم بلاده الإقدام عليها، باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في بيان صادر عنه، الأربعاء، عقب ترؤسه اجتماعاً للجنة العلمية لمكافحة كورونا في تركيا.

وأوضح قوجة أن اللقاح غير النشط المضاد لكورونا، سيتم تطعيمه على دفعتين يفصل بينهما 28 يوماً، وذلك مع الوضع بعين الاعتبار، تراجع سرعة انتشار الوباء.

وأضاف أنهم حصلوا على عينات عشوائية من اللقاح الصيني، لاختباره وتحليله في مختبرات المؤسسة التركية للدواء والأجهزة الطبية، قبل البدء بتطعيمه.

وأشار إلى أنه في حال الحصول على نتائج إيجابية من الاختبارات المذكورة، سيتم البدء بالتطعيم في جميع مراكز الصحة الأسرية (المستوصفات)، والمشافي العامة والخاصة والمشافي الجامعية، مؤكداً على إجرائهم كافة التخطيطات اللازمة بهذا الخصوص.

وشدد الوزير على أن وزارة الصحة تستهدف استكمال عملية التطعيم الأولى، بأقصى سرعة ممكنة في عموم البلاد، وذلك وفق برنامج معدّ مسبقاً بحسب الأولوية.

وأفاد أن برنامج التطعيم، يهدف إلى الوصول بدرجة المناعة بين السكان إلى أقصى حد خلال أقصر مدة زمنية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة التركي، أن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، وصلت البلاد فجر الأربعاء، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وصول أول دفعة من اللقاح الصيني إلى أنقرة (الأناضول)

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخرا، أعلن قوجة، توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته، وأثبت فعاليته بالمراحل الأولى للمرض.

وفي سياق متصل، سجلت تركيا، الأربعاء، 254 وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 20 ألفا و642.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليونين و194 ألفا و272، إثر تشخيص 15 ألفا و692 حالة.

وبلغ إجمالي المتعافين مليونين و78 ألفا و629، إثر شفاء وانتهاء مدة حجر 20 ألفا و192، فيما وصل عدد الحالات الحرجة إلى 4 آلاف و98.