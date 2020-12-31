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مصر تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي لـ"توضيح تصريحات"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد
30/12/2020

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الأربعاء، إنها استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، الأربعاء، لتقديم توضيحات حول تصريحات منسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية.

وأضافت الوزارة دون تفاصيل أن هذه التصريحات تمس الشأن الداخلي المصري.

وقال البيان "استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم… القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري".

 

 

ولم يتضح بعد ما هي التصريحات التي أثارت غضب مصر.

وأعلنت الأمم المتحدة، في 26 أكتوبر/ تشرين أول الفائت، دعمها الجهود الجارية للاتحاد الأفريقي، لتشجيع مصر وإثيوبيا والسودان على التوصل إلى اتفاق مفيد بشأن سد النهضة، داعية إلى أن يكون الاتفاق بروح النوايا الحسنة والتوافق.

وشدّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، 24 أكتوبر الماضي، على أنه لا توجد قوة يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من إمكانية قصف مصر للسد الإثيوبي.

وجرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في فبراير/ شباط الماضي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بشأن سد النهضة الإثيوبي، وقّعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى اتفاقًا ثلاثيًا بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.

وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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