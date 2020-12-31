حاملا حذاء رياضيا.. كلب يقتحم مباراة لكرة القدم في مشهد غير تقليدي (فيديو)

في مشهد غير تقليدي، اقتحام كلب ملعب لكرة القدم ، خلال مباراة ضمن الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في بوليفيا حاملا حذاء رياضيا.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك أثناء الشوط الثاني مباراة بين فريقي، ذا سترونغيست، وناسيونال باتوسي،الاثنين الماضي، حينما اقتحم كلب الملعب وهو يحمل حذاء رياضيا في فمه، ثم استلقى على الأرض على جانبي الملعب وأخذ في قضم الحذاء.

وحاول أمن الملعب التعامل مع الكلب إلا أنه لم يستجب إلا للاعب (راؤول كاسترو) الذي احتضن الكلب واستطاع الخروج به من أرض الملعب.

وقامت شرطة مدينة لا-باز؛ بتسلم الكلب وإخراجه من الملعب.

Un perro se roba las miradas, un calzado y los corazones de miles de fanáticos al entrar a la cancha durante un partido de fútbol entre #TheStrongest y #NacionalPotosí, en #Bolivia ⚽️🐶 pic.twitter.com/JP8Ab3xNKJ — Super Stereo 98.1 FM (@superstereo981) December 29, 2020

وانتشرت صورة الكلب بعد يومين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعاني من جروح خطيرة، من المرجح أنه تلقاها إثر حادث سير، في وسط مدينة لا-باز.

ووفقا لموقع "paginasiete.bo"، فقد تعرف كاسترو اللاعب الذي أخرج الكلب من الملعب، على الحيوان المصاب في الصور وتعهد بتبنيه بمجرد تعافيه.

كما تبرع اللاعب بمبلغ مالي إلى مكان إيواء الكلاب الذي يضم الكلب محل الواقعة ، وأطلق على الكلب لقب "كاتشيتو".

وأعلن كاسترو تبني الكلب عقب تعافيه من جروحه.