"اكتشاف تهديدات حديثة".. قاذفتان أمريكيتان إستراتيجيتان تحلقان فوق الخليج

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي 52" قامتا بمهمة جديدة في الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأربعاء، أن القاذفتين حلقتا لمدة 30 ساعة أو أكثر في مهمة ذهاب وإياب من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لتوجيه تحذير جديد إلى إيران.

وأشار مسؤول عسكري رفيع إلى أن هذه المهمة تأتي على خلفية "اكتشاف تهديدات حديثة"، وذلك في إشارة إلى "الهجمات المعقدة" المحتملة ضد الأمريكيين في المنطقة، مع اقتراب ذكرى قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، إن القاذفتين اللتين انطلقتا من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا، صباح الثلاثاء، للمرة الثالثة خلال الـ45 يوما الماضية، تقوما بمهام ردع فوق الخليج العربي برفقة حراسة مقاتلة".

"The U.S. continues to deploy combat-ready capabilities into the #CENTCOM AoR to deter any potential adversary and make clear we are ready and able to respond to any aggression directed at Americans or our interests," said Gen Frank McKenzie, #CENTCOMCDRhttps://t.co/wQkPMlNS3o — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 30, 2020

وأوضح البيان أن "القاذفتين الأمريكيتين حلقتا دون وقوع أي حوادث".

وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى إن القوات الأمريكية جاهزة وقادرة على الرد على أي عدوان على الأمريكيين ومصالح الولايات المتحدة، لكنه أكد أن واشنطن لا تسعى إلى الحرب من خلال هذه التحركات.

مهمة في الشرق الأوسط

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، نفذت قاذفتان تابعتان لسلاح الجو الأمريكي، من نفس الطراز، تحليقا من قاعدتهما في الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر عنها، آنذاك، إن القاذفتين حلقتا في منطقة مسؤوليتها برفقة طائرات تابعة لـ "الشركاء الإقليميين" ضمن المهمة الثانية خلال الشهرين الأخيرين.

A pair of U.S. Air Force B-52H "Stratofortresses" assigned to Barksdale Air Force Base operated in the CENTCOM area of responsibility with other @usairforce and regional partner aircraft in the second mission in as many months. Dec. 10, 2020 @USAFCENT https://t.co/zpZBxQ5uh7 pic.twitter.com/xZ5GzHnIo8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 10, 2020

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن القاذفتين القادرتين على حمل قنابل نووية غادرتا قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا، ونفذتا المهمة في الشرق الأوسط، ثم عادتا إلى قاعدتهما.

كانت إيران قد حذّرت في وقت من أي تجاوز "للخطوط الحمر" المتعلقة بأمنها في الخليج، بعد تقارير صحفية عن تحركات لغواصة إسرائيلية باتجاه المنطقة.

وشددت إيران على أنها ستدافع عن نفسها ضد أي "مغامرة" قد تقدم عليها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب قبل مغادرته البيت الأبيض.