"اكتشاف تهديدات حديثة".. قاذفتان أمريكيتان إستراتيجيتان تحلقان فوق الخليج

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي 52" قامتا بمهمة جديدة في الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأربعاء، أن القاذفتين حلقتا لمدة 30 ساعة أو أكثر في مهمة ذهاب وإياب من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لتوجيه تحذير جديد إلى إيران.

وأشار مسؤول عسكري رفيع إلى أن هذه المهمة تأتي على خلفية "اكتشاف تهديدات حديثة"، وذلك في إشارة إلى "الهجمات المعقدة" المحتملة ضد الأمريكيين في المنطقة، مع اقتراب ذكرى قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، إن القاذفتين اللتين انطلقتا من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا، صباح الثلاثاء، للمرة الثالثة خلال الـ45 يوما الماضية، تقوما بمهام ردع فوق الخليج العربي برفقة حراسة مقاتلة".

"The U.S. continues to deploy combat-ready capabilities into the #CENTCOM AoR to deter any potential adversary and make clear we are ready and able to respond to any aggression directed at Americans or our interests," said Gen Frank McKenzie, #CENTCOMCDRhttps://t.co/wQkPMlNS3o

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 30, 2020