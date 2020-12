كورونا يتوسع في ألمانيا ووفيات قياسية بأمريكا ولقاح "استرازينيكا" يعزز الأمل

اقتربت الولايات المتحدة الأمريكية، من عتبة الـ 4000 حالة وفاة بالإصابة بفيروس (كوفيد-19) أمس الأربعاء، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا جديدًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه العالم لاستقبال السنة الجديدة مع الأمل بأن تسمح اللقاحات المصنعة بالقضاء على هذا الوباء.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" عن وفاة 3,927 شخصا بفيروس ( كوفيد-19) في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين تم تسجيل 189,671 إصابة جديدة.

وتعد الولايات المتحدة، الأكثر تضررًا في العالم من الوباء، وبهذا تكون حصيلة الإصابات الاجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19,715,899 والوفيات 341,845 منذ بدء انتشار الفيروس.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية بأول إصابة بفيروس كورونا الذي كان غامضا يومها.

