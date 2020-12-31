أردوغان يستعرض أهم إنجازات 2020 في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة مصورة، الخميس، إن 2020 شهد كثيرا من الصعوبات، خاصة وباء فيروس كورونا المستجد، الذي يعد من أشد الأزمات الصحية التي أصابت العالم.

وأضاف أردوغان، في الرسالة التي نشرها بمناسبة حلول العام الجديد، أن تركيا نجحت في تقليص الخسائر جراء الوباء إلى الحد الأدنى، بفضل البنى التحتية الطبية المتينة والتدابير الوقائية التي تم فرضها في الوقت المناسب.

وأشار إلى افتتاح مستشفيين خلال زمن قياسي بعد انتشار الفيروس، سعة كل منها 1000 سرير، فضلا عن افتتاح 16 مستشفى و10 مبانٍ ملحقة.

وأوضح أن تركيا لم تنس مواطنيها بالخارج أيضا في ظل الجائحة، إذ أجلت أكثر من 100 ألف من 141 دولة، إلى جانب إجلائها 233 مواطنا بواسطة مروحيات طبية.

وبين أنه في الوقت ذاته أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى 156 دولة و11 منظمة دولية.

وأكد استمرار بلاده في جهود تطوير لقاح مضاد لكورونا، واستيراد المنتج من جهة أخرى، إذ وصلت دفعة من اللقاحات الصينية مؤخرا، وسيتم البدء بعملية التطعيم خلال وقت قصير بعد إتمام الاختبارات عليها.

كما حث الأتراك على مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية لغاية القضاء على الوباء.

واستشهد الرئيس التركي بآية "فإن مع العسر يسرا"، حيث زفت تركيا الكثير من الأنباء السارة لمواطنيها خلال الأيام العصيبة في ظل الجائحة.

وقال إن بلاده قامت بعد سنوات طويلة من الانتظار بإعادة آيا صوفيا إلى مسجد، وافتتاحه وسط دموع الفرح وأحاسيس الفخر والاعتزاز يوم الجمعة 24 يوليو/ تموز الماضي.

وأشار إلى بشرى أخرى زفها بنفسه عندما أعلن اكتشاف أكبر مصدر للغاز الطبيعي في تاريخ الجمهورية التركية، حيث تم العثور على 405 مليارات متر مكعب من الغاز في البحر الأسود، معربا عن أمله باكتشافات مشابهة شرقي المتوسط.

كما أعرب أردوغان عن بالغ افتخاره جراء الانتصارات التي تم تحقيقها في ليبيا، وإقليم "كاراباخ" الأذربيجاني.

وأوضح أن تركيا قدمت الدعم للحكومة الليبية الشرعية، وقطعت الطريق أمام مساعي "الانقلابيين" بالسيطرة على طرابلس، الأمر الذي ساهم في إطلاق مساعي الحل السياسي بالبلاد.

وأضاف أن الدعم التركي للجيش الأذربيجاني، ساهم في إنهاء "الاحتلال الأرميني" لإقليم كاراباخ المستمر منذ 30 عاما وتحريره.

وأشار أردوغان إلى إنجاز الكثير من المشاريع في شتى المجالات خلال العام الجاري، بدءا من الصناعات الدفاعية والطاقة، مرورا بالزراعة والفن والثقافة، وصولا إلى التجارة الخارجية والنقل.

وأضاف أن الاقتصاد التركي حقق نموا بمعدل 6.7 في المئة في الربع الثالث من العام، ويعتبر دلالة على النجاح الكبير الذي حققته في هذه المرحلة الصعبة، ومؤشرا على إمكانياته القوية خلال المرحلة الجديدة القادمة.

وأوضح أن حكومته بصدد التحضير لإطلاق إصلاحات شاملة تهدف لتعزيز قوة الاقتصاد، والديمقراطية، والحقوق والحريات، قائلا إن من المنتظر "وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الإصلاحات، وعرضه على الشعب التركي، مطلع العام القادم".

وأعرب في الختام عن أمله في أن يحمل العام 2021، الأمن والرفاه والسعادة والصحة والخير لتركيا والمنطقة والعالم أجمع.