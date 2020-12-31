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نصيحة وتحذير من أردوغان للقوات الأرمينية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
31/12/2020

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أرمينيا من انتهاك وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ.

ونصح أردوغان قوات أرمينيا، في خطاب هاتفي للجنود الأتراك المشاركين في مراقبة وقف إطلاق النار في الإقليم، "بالتراجع سريعا عن خطأ القيام بأنشطة من شأنها انتهاك وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن تركيا تدعم نضال أذربيجان ميدانيا وفي جميع المحافل الدولية، وهي في طريقها لتتويج انتصارها العسكري بنجاح دبلوماسي.

ووجه الرئيس التركي التحية إلى الشعب الأذربيجاني، مشيدا بالانتصار الذي تحقق في "كاراباخ" خلال 44 يوما.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار استعداد عسكريين أتراك لبدء مهامهم في مركز مراقبة وقف إطلاق النار المشترك مع الجانب الروسي بإقليم ناغورني كاراباخ.

وقال أكار إن العسكريين الأتراك سيباشرون مهامهم بمجرد اكتمال بناء مركزالمراقبة المشترك مع الجانب الروسي في الإقليم.

وأضاف "مع اكتمال بناء مركز المراقبة المشتركة (في كاراباخ) سيباشر 35 ضابطا وقائد برتبة لواء من الجانب التركي مهامهم على الفور".

وأعلنت تركيا الاتفاق مع روسيا على إنشاء مركز مراقبة مشترك في كاراباخ، بعد إعلان وقف إطلاق النار في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وانتهت الحرب، التي بدأت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، بين أذربيجان وأرمينيا بالتوقيع على اتفاقية سلام نصت على إعادة مناطق أذربيجانية "محتلة" من قبل أرمينيا، ونشر قوات حفظ سلام روسية.

وشهدت العاصمة الأذبيجانية باكو عرضا عسكريا كبيرا في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمناسبة تحقيق النصر في كاراباخ.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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