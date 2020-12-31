أبو تريكة: القدر ساق لي بعد حرمان 4 سنوات لاعبي الأهلي لأراهم قريبا بالدوحة (فيديو)

في معرض حديثه عن حصاد عام 2020 الرياضي عدد اللاعب المصري ومحلل قنوات بي إن سبورتس محمد أبو تريكة أبرز الأحداث في عام 2020، مشيرا إلى أن فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا كان من اللحظات الأبرز والأكثر تميزا خلال العام.

وفي لقطة مؤثرة، قال النجم السابق لمنتخب مصر "القدر ساق لي بعد حرمان 4 سنوات من زيارة النادي الأهلي، أن يلعب النادي كأس العالم للأندية في الدوحة وسأكون قريبا منهم".

وعن فوز الأهلي قال "مسك الختام كان بطولة النادي الأهلي وفوزه أمام الزمالك، بعد غياب 7 سنوات عاد الأهلي وفاز باللقب الغالي لنا في مباراة كبيرة".

وتابع "دائما مواجهات الأهلي والزمالك تخلّد في الذكريات؛ تلك المباراة هي الأغلى والمميزة في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة قارية غاب الأهلي عن الفوز بها 7 سنوات، عاد باللقب التاسع وسيخوض كأس العالم للأندية في الدوحة".

وأكمل "في الدقيقة 86 (اللاعب) قفشة يسجل الهدف ربما هو الأغلى في تاريخ الأهلي، لأنه حقق البطولة الأغلى بالنسبة له، الدوحة كلها سمعت صوتي بعد ذلك الهدف، ابنتي قالت لي (بابا ماذا تفعل؟) وهذا شعور طبيعي من مشجع متفرج يحب الأهلي".

وأردف "عشنا بطولات مميزة لكن تلك البطولة لها طعم خاص لأنها ضد الزمالك النادي الكبير؛ بطولة قارية وفوز توّج موسما صعبا على الجميع على كافة الأصعدة".

وحول أكثر اللحظات درامية هذا العام قال أبو تريكة إنها "وفاة مارادونا، فنحن جيل تربى وشاهد قصة حياته والصعوبات التي واجهها، رحيله أثر فينا كلاعبي كرة قدم".

وأردف "هو لاعب حقق لقب كأس العالم بنفسه. كنت في الثامنة من عمري وقتها، وكنت أستمتع برؤيته".

وتابع "مارادونا شكّل أجيالًا، وحينما كنت طفلًا كنت أخرج لألعب في الشارع، وكنت أقلده بعد مشاهدته، وكنت قريبًا منه في بعض اللحظات في المغرب والبرازيل، وكان تعامله به تواضع ونجومية".

أما عن اللحظات الرياضية الجيدة خلال العام، فقد اعتبر أبو تريكة أن أبرزها كان تتويج نادي ليفربول بلقب الفائز بالدوري الإنجليزي بعد 30 عاما من الغياب، في ظل كل صعوبات كورونا، وبعد أن كان قد خسر اللقب بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.