آخر مفاجآت عام 2020 لسكان نيويورك.. هجمات دموية من سناجب عنيفة (فيديو)

من الجائحة إلى الحجر المنزلي مرورا بالعواصف الثلجية.. حفلت 2020 بالتحديات لسكان نيويورك، لكن يبدو أن المفاجآت لم تنتهِ هذه السنة إذ يواجهون حاليا هجمات من سناجب عنيفة.

فقد اشتكى سكان في ريغو بارك في حي كوينز شرق المدينة، من هجمات كثيرة لسناجب خلال الأشهر الأخيرة، حتى أن امرأة أدخلت المستشفى بعدما أصيبت في يدها جراء حادثة من هذا النوع، وفق وسائل إعلام محلية.

مصارعة.. مع السنجاب

وقالت ميشلين فريديريك التي تعرضت لهجوم سنجاب الأسبوع الماضي، لقناة إذاعية محلية "لقد عضني.. وخدشني في العنق، اضطررت أن امسك بالحيوان بيديّ وتحوّل الأمر إلى ما يشبه مباراة مصارعة انتهت بخسارتي".

وكانت يداها مضرجتين بالدماء كما اضطرت فريديريك إلى تلقي لقاح ضد داء الكلب كتدبير احترازي، في حين أبدت فريديريك قلقها خصوصا على الأطفال في الحي.

رذاذ الفلفل للحماية

وقالت امرأة أخرى مقيمة في المنطقة أنها باتت تحمل معها في تنقلاتها رذاذ الفلفل للدفاع عن النفس في حال التعرض لمثل هذا الهجوم من السناجب.

ونصحت السيدة الأمريكية، سلطات نيويورك السكان بالاستعانة باختصاصيين لإدارة هذه المشكلة المتصلة بالثروة الحيوانية المحلية.

من جانبها، أوضحت الهيئات المحلية في بيان أن "السناجب وغيرها من القوارض الصغيرة قلّما تكون حاملة لداء الكلب".

وحذّرت هيئة إدارة المتنزهات في نيويورك السكان من إعطاء الطعام للسناجب إذ يؤدي ذلك إلى تعويدها على الاحتكاك بالبشر.