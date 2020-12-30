نجل العودة: والدي يتعرض لـ"القتل البطيء" في محبسه بالرياض

قال عبد الله، نجل الداعية السعودي، سلمان العودة، الأربعاء، إن والده يتعرض لعملية "قتل بطئ" في محبسه بالرياض.

جاء ذلك في تغريدة لعبد الله عبر حسابه بتويتر، بعد أقل من شهر من حديثه عن "فقد" والده نصف بصره وسمعه في السجن.

وغرد عبد الله العودة "أعلن للأمة العربية الإسلامية والعالم أن الوالد سلمان العودة يخضع لعملية قتل بطيء داخل السجن في الرياض".

أعلن للأمة العربية الإسلامية والعالم أن الوالد د. سلمان العودة يخضع لعملية قتل بطيء داخل السجن في الرياض، حيث التدهور المخيف لصحته في الأشهر الأخيرة والإهمال الطبي الشديد!

ونحن نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل مايحصل للوالد#لاتقتلوا_سلمان_العودة — د. عبدالله العودة (@aalodah) December 30, 2020

وأوضح أن هناك "تدهورا مخيفا لصحته في الأشهر الأخيرة وإهمال طبي شديد".

وأضاف: "نحن نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل ما يحصل للوالد"، مدشنا هاشتاغ (#لاتقتلوا_ سلمان_العودة).

وفي 3 ديسمبر/ كانون أول الجاري، غرد نجل العودة قائلا: "والدي فقد تقريبا نصف بصره ونصف سمعه في السجن".

الدعاء لتأليف القلوب.. والدعاء لمصلحة الشعوب.. كلّف هذا الإنسان حريته.. عرّضه للأذى والتعذيب والضغط والحرمان من العلاج..

في الحبس الانفرادي منذ لحظة اعتقاله (أكثر من ثلاث سنوات وأشهر)..

أخبره طبيب السجن أنه تقريبا فَقَد نصف سمعه ونصف بصره! ولايزالون يريدون أذاه!#سلمان_العودة https://t.co/UsXNR3UI9D — د. عبدالله العودة (@aalodah) December 2, 2020

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة وناشطين، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.