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نجل العودة: والدي يتعرض لـ"القتل البطيء" في محبسه بالرياض

الشيخ سلمان العودة ونجله عبدالله (مواقع التواصل)
الشيخ سلمان العودة ونجله عبدالله (مواقع التواصل)
30/12/2020

قال عبد الله، نجل الداعية السعودي، سلمان العودة، الأربعاء، إن والده يتعرض لعملية "قتل بطئ" في محبسه بالرياض.

جاء ذلك في تغريدة لعبد الله عبر حسابه بتويتر، بعد أقل من شهر من حديثه عن "فقد" والده نصف بصره وسمعه في السجن.

وغرد عبد الله العودة "أعلن للأمة العربية الإسلامية والعالم أن الوالد سلمان العودة يخضع لعملية قتل بطيء داخل السجن في الرياض".

وأوضح أن هناك "تدهورا مخيفا لصحته في الأشهر الأخيرة وإهمال طبي شديد".

وأضاف: "نحن نحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن كل ما يحصل للوالد"، مدشنا هاشتاغ (#لاتقتلوا_ سلمان_العودة).

وفي 3 ديسمبر/ كانون أول الجاري، غرد نجل العودة قائلا: "والدي فقد تقريبا نصف بصره ونصف سمعه في السجن".

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة وناشطين، أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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