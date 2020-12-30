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سوريا تعلن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي قرب دمشق

غارة إسرائيلية سابقة على موقع في سوريا (رويترز أرشيف)
غارة إسرائيلية سابقة على موقع في سوريا (رويترز أرشيف)
30/12/2020

قتل جندي سوري وأصيب ثلاثة جنود آخرين اليوم الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف موقعًا عسكريًا قرب دمشق، وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري.

وذكر المصدر، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري، أنه "في تمام الساعة الواحدة والنصف (22:30 بتوقيت غرينتش) من فجر اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل" في ريف دمشق.

وأوضح "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح ثلاثة جنود ووقوع خسائر مادية".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي، واكتفى متحدث باسم الجيش بالقول لوكالة الأنباء الفرنسية "لا نعلّق على تقارير ينشرها الإعلام الأجنبي".

استهداف مواقع في سوريا

وتكرر اسرائيل استهدافها لمواقع في سوريا، إذ تسبب قصف اسرائيلي ليل الجمعة على منطقة مصياف في ريف حماة الغربي بمقتل ستة مقاتلين غير سوريين موالين لإيران.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل شن هذه الضربات، إلا أنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ عام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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