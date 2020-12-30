كورونا.. اللقاح الصيني يصل تركيا ودراسة ترجح تضاعف الإصابات في ووهان 10 مرات

رجحت دراسة للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يكون عدد الذين أصيبوا من الناس بفيروس كورونا المستجد في ووهان مهد هذه الجائحة، أكبر بعشر مرات من الحصيلة الرسمية الصينية المعلنة حتى الآن.

وكان مرض كوفيد-19 ظهر العام الماضي في هذه المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة والواقعة في وسط الصين، وفُرض حجر صحي كامل عليها لمدة 76 يوما اعتبارا من 23 يناير/كانون الثاني 2020.

وأظهرت فحوصات أجريت في أبريل/ نيسان، أي بعد ذروة الوباء، أن 4.43 في المئة من سكان المدينة لديهم أجسام مضادة للفيروس.

ويشكل هذا الرقم نسبة إلى عدد سكان المدينة، نحو 480 ألف إصابة أي أكثر بعشر مرات تقريبا من الخمسين ألف إصابة التي أعلنتها السلطات حتى الآن.

وقال هوانغ يانتشونغ الخبير في الصحة العامة في مركز "كاونسل أون فورين ريليشنز" الأمريكي للدراسات إن الفارق قد يكون مرتبطا "بسوء تقدير الإصابات خلال الفوضى التي انتشرت نهاية يناير/كانون الثاني ومطلع فبراير/شباط عندما لم يخضع الكثير من الأشخاص لفحوصات أو أن هذه الفحوصات لم تكن موثوقة".

وتعد ووهان أكثر مدن الصين تضررا بالفيروس الذي أسفر عن وفاة 4634 شخصا في البلاد وفق حصيلة رسمية، من بينهم نحو أربعة آلاف في ووهان، ولم تتغير حصيلة سبب الفيروس في عموم الصين منذ مايو/آيار وحتى الآن.

وأظهرت الدراسة نفسها أن نسبة الإصابة بلغت 0.44 في المئة في بقية أرجاء إقليم هوباي الذي تشكل ووهان كبرى مدنه، وخضع الإقليم للحجر حتى نهاية مارس/آذار.

وفي ستة أقاليم أخرى في البلاد، اجريت فحوصات على 12 ألف شخص وأظهرت إصابة اثنين فقط، وخضع 34 ألف شخص في المجموع لفحوصات لغرض هذه الدراسة.

وصول أول دفعة من اللقاح الصيني إلى أنقرة (الأناضول)

تركيا تتسلم أول شحنة من لقاح سينوفاك

وتسلمت تركيا الشحنة الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني الواقي من مرض كوفيد-19 في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بعد نحو أسبوع من إعلان أنقرة أن اللقاح آمن وفعال استنادا إلى نتائج تجارب المرحلة الثالثة.

وكان من المقرر في بادئ الأمر أن تصل الشحنة الأولى التي تشمل ثلاثة ملايين جرعة، وهي جزء من صفقة لتوريد 50 مليون جرعة، يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول لكنها واجهت عقبات.

وجرى تحميل الشحنة الأولى من اللقاح في شاحنات من مطار إيسنبوجا الدولي في أنقرة ونقلها إلى منشآت تخزين تابعة لوزارة الصحة.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر يقول إن السلطات ستبدأ التطعيم بعد اختبار اللقاح وهو ما قد يستغرق 14 يوما.

ومن ناحية أخرى اتفقت تركيا مع شركتي فايزر وبيونتيك على توريد 4.5 مليون جرعة من لقاحهما في حين تعمل على إنتاج لقاح محلي، وتتطلع كذلك لإنتاج لقاح سبوتنيك (الروسي) محليا.