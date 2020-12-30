كورونا.. الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة وبريطانيا توسع القيود

سجلت ولاية كولورادو الأمريكية، أول إصابة بفيروس كورونا المتحور الذي ظهر في بريطانيا، في وقت وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فرض قيود المستوى الرابع في أنحاء أخرى من البلاد.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وافق على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء أخرى من البلاد، مع تزايد قلق الحكومة من سرعة انتشار سلالة جديدة للفيروس.

وقال التقرير أن الوزراء يدرسون فرض القيود الأكثر صرامة في أجزاء من الجنوب الغربي وكمبريا حيث تنتشر فيها السلالة الجديدة فيما يبدو على الرغم من قلة عدد الحالات نسبيا.

أحد مصابي الفيروس يتلقى العلاج في هيوستن- 29 ديسمبر

أول إصابة بالسلالة الجديدة

وسجلت ولاية كولورادو الأمريكية، أول إصابة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المتحور الذي ظهر أخيرا في بريطانيا، وفق ما أعلن حاكم الولاية جاريد بوليس الثلاثاء.

وكتب بوليس على تويتر "اليوم اكتشفنا أول إصابة في كولورادو من النوع المتحور من كوفيد-19 (بي 7.1.1)، وهو النوع نفسه الذي اكتشف في بريطانيا".

وأرفق منشوره ببيان رسمي صادر عن مكتبه ومسؤولي الصحة في الولاية أورد أن المصاب "رجل في العشرينيات من عمره، وهو حاليا يخضع للعزل في مقاطعة ألبرت، ولا سجل سفر له".

وقال البيان أن الشخص لم يكن على اتصال وثيق بأحد، لكن السلطات تستمر بمراقبة الوضع "عن كثب" وتعمل كذلك على تحديد الإصابات المحتملة الأخرى من خلال تعقب المخالطين.

وأثارت النسخة الجديدة المتحورة لكوفيد-19 مخاوف حول العالم بعدما قال خبراء إنها من المحتمل أن تكون أسرع انتشارا.

وسُجلت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة من النوع المتحور في بريطانيا وعشرات الدول في أوربا وحول العالم، وفقا للمركز الأوربي للوقاية من الأمراض.

وفي جنوب إفريقيا تم تسجيل أكثر من 300 إصابة بفيروس متحور آخر، وتأكيد ثلاث إصابات منه في أوربا، اثنتان في بريطانيا وواحدة في فنلندا، ولكن تم ربط الإصابات الثلاث بأشخاص عائدين من جنوب أفريقيا.

82 مليون مصاب حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 82 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 81 مليونا و997 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 46.3 مليون، بينما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و789 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.