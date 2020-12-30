البث الحي
الأخبار|مصر

قاتل مجهول وتحركات غير مألوفة و"مؤامرة".. بيان جديد للنيابة المصرية بشأن قضية ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام
الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام
30/12/2020

قالت النيابة العامة المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وذلك "لعدم معرفة الفاعل"، واستبعاد ما نُسب إلى  4 ضباط من الأمن الوطني في الواقعة.

وقالت النيابة إن التحقيقات أثبتت تحدث ريجيني أثناء مباشرة بحثه العلمي في مصر، إلى عدد من الباعة الجائلين عن نظام الحكم في البلاد، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع في مصر أسوة بما حدث في دول أخرى.

وأضافت أن سلوك ريجيني "غير المتناسب" مع البحث الذي كان يجريه، كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية متابعته، لكن لم تُتخذ أي إجراءات قانونية ضده.

وقالت النيابة إن تحركات ريجيني "غير المألوفة" لم تكن خافية على أحد، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله "مجهول" وعزم على ارتكاب جرمه مستغلًا انشغال الأمن المصري بتأمين المنشآت الحيوية.

وأوضحت النيابة في بيانها أن ما حدث يؤكد وجود "أطراف معادية" لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما.

وكان النائب العام الإيطالي أعلن قبل أكثر من أسبوعين، انتهاء التحقيقات في قضية مقتل جوليو ريجيني في القاهرة، بتوجيه تهم الخطف والتعذيب والقتل لأربعة ضباط مصريين هم طارق صابر، وآسر كمال، وحسام حلمي، ومجدي شريف.

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)

وأمهل النائب العام الإيطالي "المتهمين" 20 يوما للرد على الاتهامات في قضية مقتل ريجيني، في حين أسقط الدعوى عن متهم خامس هو محمود نجم بسبب عدم كفاية الأدلة تجاهه.

وكان ريجيني قد وصل القاهرة عام 2013 بصفته متدربا في وكالة تابعة للأمم المتحدة، ثم اندلعت موجة ثانية من الاحتجاجات تمخضت عن انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب آنذاك محمد مرسي.

وفي 3 فبراير/ شباط 2016، عثر على جثة جوليو ريجيني على مشارف القاهرة في مصرف بجانب طريق القاهرة الإسكندرية السريع، وكانت جثته مشوهة وظهرت على جسده آثار تعذيب شديد.

وأجرى مسؤولون إيطاليون ومصريون تحقيقات تشريحية منفصلة في أسباب وفاة ريجيني مع طبيب شرعي رسمي مصري وتقرر في مارس/ آذار 2016 أنه تم استجواب وتعذيب ريجيني لمدة تصل إلى سبعة أيام وعلى فترات من 10-14 ساعة قبل أن يقتل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

رئيس وزراء إيطاليا معلقا على قضية ريجيني: المحاكمة ستتوصل إلى حقائق "صادمة"

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة يمثل “وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي ستكون صادمة”.

15/12/2020
المزيد من الأخبار

مصر: الإعدام لمتهمين أدينا بقتل فتاة المعادي سحلا

مريم محمد المعروفة إعلاميا "فتاة المعادي" (مواقع التواصل)

انفجارات ضخمة تهز مطار عدن لحظة وصول الحكومة الجديدة وقتلى وجرحى بالعشرات (فيديو)

انفجارات ضخمة تهز مطار عدن (الجزيرة)

في ذكرى إعدام والدها.. تسجيل لرغد صدام حسين يشعل منصات التواصل (فيديو)

الرئيس العراقي السابق صدام حسين وابنته رغد

"النبي محمد من منف".. عالم مصريات يفجر جدلا بحديثه عن أصول الرسول (فيديو)

عالم المصريات وسيم السيسي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشهد مروع.. مسلح يقتل امرأة في وضح النهار خلال ثوان وسط الشارع (فيديو)

لقطة من لحظة إطلاق النار

كاتب أمريكي: منفذ تفجير ناشفيل ليس "إرهابيا" لأنه ليس "مسلما"

انفجار سيارة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

"ساعدوا ليمون".. قصة طفلة باعها والدها بـ "عقد رسمي" تزلزل اليمن وتفجر غضبا عربيا

قصة الطفلة ليمون تثير غضب اليمنيين (مواقع التواصل)

أمير قطر يتسلم رسالة من أمير الكويت ودعوة من ملك السعودية لحضور القمة الخليجية

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر