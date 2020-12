تركيا: أمريكا عرضت تأسيس مجموعة عمل مشتركة بشأن العقوبات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة عرضت على تركيا تأسيس مجموعة عمل مشتركة بشأن العقوبات المرتبطة بقانون "كاتسا".

وأوضح أوغلو، أن أنقرة وواشنطن بدأتا محادثات لتشكيل مجموعة عمل مشتركة تتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 والعقوبات التي ترتبت على ذلك، وقال إن مجموعة العمل لم تشكل بعد لكن المحادثات بدأت على مستوى الخبراء.

ونقلت وكالة الأناضول، عن أوغلو قوله إن مجموعة العمل هذه قد تمهد الطريق لرفع العقوبات، التي تم فرضها في وقت سابق من هذا الشهر، إذا ما تمت معالجة المشكلات المتعلقة بأنظمة أسلحة إس400- وأنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح أوغلو في كلمة اليوم الأربعاء، أمام اجتماع تقييم أداء وزارته خلال العام 2020، أن أنقرة وافقت على المقترح الأمريكي لأنها تقف إلى جانب الحوار دائما".

وأشار الوزير التركي إلى أن العقوبات الأمريكية على تركيا تعتبر بحسب السياسة "قرارا خاطئا، لأنها بمثابة اعتداء على السيادة التركية".

US proposes joint working group over sanctions on Turkey https://t.co/FO3PJwEeEV pic.twitter.com/Up46LC3AXU

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 30, 2020