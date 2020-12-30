تركيا: أمريكا عرضت تأسيس مجموعة عمل مشتركة بشأن العقوبات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة عرضت على تركيا تأسيس مجموعة عمل مشتركة بشأن العقوبات المرتبطة بقانون "كاتسا".

وأوضح أوغلو، أن أنقرة وواشنطن بدأتا محادثات لتشكيل مجموعة عمل مشتركة تتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 والعقوبات التي ترتبت على ذلك، وقال إن مجموعة العمل لم تشكل بعد لكن المحادثات بدأت على مستوى الخبراء.

ونقلت وكالة الأناضول، عن أوغلو قوله إن مجموعة العمل هذه قد تمهد الطريق لرفع العقوبات، التي تم فرضها في وقت سابق من هذا الشهر، إذا ما تمت معالجة المشكلات المتعلقة بأنظمة أسلحة إس400- وأنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح أوغلو في كلمة اليوم الأربعاء، أمام اجتماع تقييم أداء وزارته خلال العام 2020، أن أنقرة وافقت على المقترح الأمريكي لأنها تقف إلى جانب الحوار دائما".

وأشار الوزير التركي إلى أن العقوبات الأمريكية على تركيا تعتبر بحسب السياسة "قرارا خاطئا، لأنها بمثابة اعتداء على السيادة التركية".

US proposes joint working group over sanctions on Turkey https://t.co/FO3PJwEeEV pic.twitter.com/Up46LC3AXU — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 30, 2020

العلاقة مع الاتحاد الأوربي

وقال أوغلو عن العلاقة مع الاتحاد الأوربي، إن تلك العلاقات شهدت خلال العام 2020، شهدت صعودا وهبوطا وخاصة مع اليونان وإدارة قبرص، ثم التوتر مع فرنسا.

وأوضح بالقول "مستعدون للسير بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوربي في بيئة أكثر إيجابية العام المقبل، وننتظر من الاتحاد أن يكون كذلك".

وأكد أن تركيا أثبتت للجميع أنه لا يمكن القيام بأي فعالية في شرق المتوسط بمعزل عنها، مشيرا إلى أن تركيا أصبحت عاملا مهما في قضايا مثل سوريا وليبيا وشرق المتوسط وقبرص وإقليم ناغورني كاراباخ.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة "S-400" الدفاعية من روسيا، استنادا إلى قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة المعروف بـ"كاتسا"، الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب، ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.