اليابان تكشف معلومات سرية وأدلة تؤكد انتهاكات الصين لحق مسلمي الإيغور

كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، أن طوكيو زودت الولايات المتحدة وبريطانيا بمعلومات مخابراتية تتضمن أدلة على الاحتجاز القسري لمسلمي الإيغور في الصين.

وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء، أن طوكيو قدمت العام الماضي دعما مخابراتيا لبريطانيا والولايات المتحدة، بخصوص القيود والانتهاكات في إقليم تركستان الشرقية- الذاتي الحكم- شمال غربي الصين.

وأشار المصدر إلى أنه لوحظ أن الولايات المتحدة زادت من انتقادها للصين، بعد نشر معلومات مخابراتية تتضمن أدلة على الاعتقال القسري لمسلمي الأويغور في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ).

وجاء في الخبر أنه تم توجيه دعوات عدة إلى اليابان من أجل الانضمام إلى تحالف "العيون الخمس" المخابراتي المكون من أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، لمواجهة التهديدات المتزايدة لكل من كوريا الشمالية والصين، مشيرًا إلى أن طوكيو تشارك بالفعل من وراء الكواليس معلومات استخباراتية مهمة مع أصدقائها.

"The move shows Japan has already been sharing key intelligence with partners behind the scenes. . ."

Intelligence sharing among democratic states will be essential in understanding the conditions on the ground in East Turkistan.https://t.co/nqIQUnTVrx

— Uyghur Human Rights Project (@UyghurProject) December 30, 2020