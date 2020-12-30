"النبي محمد من منف".. عالم مصريات يفجر جدلا بحديثه عن أصول الرسول (فيديو)

أثار عالم المصريات وسيم السيسي، جدلًا واسعًا بعد تصريحات متلفزة تحدث فيها عن أصل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال السيسي خلال لقاء عبر فضائية "الحياة" المصرية، إن أصول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من "منف" وهي "منفيس" والمقصود بها مصر، وأن عائلة الرسول تعود جذورها إلى أرض الكنانة "مصر"، بحسب زعمه.

وأضاف أن كل الأنبياء مروا بمصر، وأن السيد المسيح عيسى عليه السلام عاش في مصر باعتبارها أرضًا للسلام ومر على 25 موقعًا، وأن الحكومة المصرية الحالية اهتمت بتطوير هذه المواقع ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، لجذب السياح.

وأثارت تصريحات وسيم السيسي موجة جدل عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي المصرية، وتباينت ردود الأفعال بين السخرية والغضب.

لا أعتقد أن هذا من تأثيرات #كورونا ، ولكن ربما مرض جديد اسمه #سيسونا 😅😅😅 — الكرم Alkaram (@13Alkaram) December 29, 2020

واعتبر ناشطون ما قاله عالم المصريات، لا علاقة له بالمنطق أو بالحقائق التاريخية وما ذكره الكتاب والسنة النبوية، حيث وُلد الرسول في مكة بجزيرة العرب.

ووسيم السيسي (63 عامًا) هو أستاذ جراحات المسالك البولية، وباحث في علم المصريات، ومن أهم مؤلفاته كتاب "الطب في مصر القديمة"، وكتاب "مصر التي لا تعرفونها".

دا كلام مرسل …

حابب تتكلم

تتكلم بعلم

لأن الكلام عن النبي الكريم مش هنهبد فيه دا كمان 🤔

وبعد مش عالم مصريات دكتور وسيم

دا دكتور بواسير ( مسالك بولية) 😁 https://t.co/2VnW0y0ULm — م.أسامة عبدالله (@Engusamaabdulla) December 30, 2020

ومنف هي إحدى المدن المصرية القديمة والتي تُعرف باسم منفر أو ممفيس، إضافةً لاسمها الشهير منف، وقد صنفت كإحدى المدن التراثية العالمية.

وتقع منف على مقربة من منطقة سقارة، على بعد 19 كيلو مترا من جنوب العاصمة، وتحديدًا في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

قناة تستضيف باحثا!! في علم المصريات يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أصله من مركز البدرشين محافظة الجيزة في مصر 😂😳😳 — خالد الحوينى (@khaledalheweny) December 29, 2020

قول وسيم السيسي إن أصول الرسول محمد (ص) مصرية أمر يحتاج إلى تدقيق ودراسة أعمق. نعم هناك دراسات غربية ترى أن المصريين أصل العالم وأنهم قد عبروا البحر الأحمر شرقا، لكن ما يخص الرسول ليس بهذه البساطة، مع عدنان وكنعان. https://t.co/utNvwI4xSlوسيم-السيسي-أصول-النبي-محمد-مصرية-من-منف — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) December 28, 2020