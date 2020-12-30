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"النبي محمد من منف".. عالم مصريات يفجر جدلا بحديثه عن أصول الرسول (فيديو)

30/12/2020

أثار عالم المصريات وسيم السيسي، جدلًا واسعًا بعد تصريحات متلفزة تحدث فيها عن أصل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال السيسي خلال لقاء عبر فضائية "الحياة" المصرية، إن أصول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من "منف" وهي "منفيس" والمقصود بها مصر، وأن عائلة الرسول تعود جذورها إلى أرض الكنانة "مصر"، بحسب زعمه.

وأضاف أن كل الأنبياء مروا بمصر، وأن السيد المسيح عيسى عليه السلام عاش في مصر باعتبارها أرضًا للسلام ومر على 25 موقعًا، وأن الحكومة المصرية الحالية اهتمت بتطوير هذه المواقع ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، لجذب السياح.

وأثارت تصريحات وسيم السيسي موجة جدل عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي المصرية، وتباينت ردود الأفعال بين السخرية والغضب.

واعتبر ناشطون ما قاله عالم المصريات، لا علاقة له بالمنطق أو بالحقائق التاريخية وما ذكره الكتاب والسنة النبوية، حيث وُلد الرسول في مكة بجزيرة العرب.

ووسيم السيسي (63 عامًا) هو أستاذ جراحات المسالك البولية، وباحث في علم المصريات، ومن أهم مؤلفاته كتاب "الطب في مصر القديمة"، وكتاب "مصر التي لا تعرفونها".

 

ومنف هي إحدى المدن المصرية القديمة والتي تُعرف باسم منفر أو ممفيس، إضافةً لاسمها الشهير منف، وقد صنفت كإحدى المدن التراثية العالمية.

وتقع منف على مقربة من منطقة سقارة، على بعد 19 كيلو مترا من جنوب العاصمة، وتحديدًا في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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