إيران توافق على دفع تعويضات لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن الحكومة الإيرانية خصصت، اليوم الأربعاء، 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي كانت تقل 176 شخصا، وأُسقطت في المجال الجوي الإيراني في يناير/ كانون الثاني.

ونقلت الوكالة عن بيان الحكومة قوله "إن الحكومة أقرت تخصيص 150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو في أقرب وقت ممكن للناجين ولأسر كل من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية".

وقال الحرس الثوري الإيراني إن قواته أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، بعد إقلاعها بقليل معتقدة أنها صاروخ في وقت احتدام التوترمع الولايات المتحدة.

وقبل ذلك بخمسة أيام، كانت الولايات المتحدة قد قتلت قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري، في ضربة بطائرة مسيرة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

وقال وزير الطرق والتطوير العمراني محمد إسلامي للتلفزيون الحكومي اليوم "إن التقرير النهائي عن تحطم الطائرة أرسل للدول المشاركة في التحقيق".

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن حجم التعويضات ينبغي أن يُحدد من خلال المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية، وإن تحديد أسباب المأساة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة مطلبان أساسيان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوليه نيكولينكو "يتوقع الجانب الأوكراني من إيران مسودة تقرير فني عن ملابسات إسقاط الطائرة"، مضيفا أن إيران لم تنفذ بعد اتفاقات تم التوصل إليها في وقت سابق، دون أن يكشف عن تفاصيل.

وتابع قائلا "الموقف غير مقبول بشكل خاص لأننا نتحدث عن مصير أبرياء.. ستواصل أوكرانيا، مع الدول الأخرى المتضررة، بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق العدالة في هذه القضية وتقديم المسؤولين للقضاء".

من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان في بيان إن "المفاوضات بخصوص التعويضات" هي أفضل السبل المتاحة "لمحاسبة إيران على أفعالها".

يذكرأن أغلب ضحايا الطائرة الأوكرانية كانوا مواطنين كنديين أوحاصلين على إقامة دائمة في كندا.