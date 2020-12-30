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أمير قطر يتسلم رسالة من أمير الكويت ودعوة من ملك السعودية لحضور القمة الخليجية

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
30/12/2020

تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأخرى من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الشيخ تميم تسلم رسالة من أمير الكويت، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقام بتسليم رسالة أمير الكويت، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، خلال استقبال أمير قطر له في مكتبه بالديوان الأميري في العاصمة الدوحة صباح اليوم.

دعوة لحضور القمة الخليجة

وتضمنت رسالة العاهل السعودي، دعوة لحضور اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، المقرر عقدها في السعودية يوم الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.

وقام بتسليم الرسالة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف، وذلك خلال استقبال أمير دولة قطر له بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم أيضًا، حسبما أعلنت وكالتا الأنباء القطرية والسعودية.

إنجازات

وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، أن المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل من أجل تحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي.

وأضاف أنها تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد جائحة كورونا وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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