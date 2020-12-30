صورة قاتمة للقاح كورونا.. بايدن: خطة ترمب للتطعيم "متأخرة كثيرا وغير كافية وفاشلة"

اكتشفت السلطات الصحية في ولاية كولورادو أمس الثلاثاء أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الوقت الذي حذر فيه الرئيس المنتخب جو بايدن من أن تطعيم أغلب الأمريكيين بلقاح ربما يستغرق سنوات بمعدلات التوزيع الحالية.

وقال بايدن إن مليوني فرد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحين اللذين اعتمدتهما السلطات المعنية، وهما من جرعتين، أي أقل بكثير من العدد الذي وعد الرئيس الجمهوري دونالد ترمب بتطعيمه قبل نهاية العام.

وفي حديث له بعد لقاء مع خبراء، تعهد بايدن بأنه حين يباشر مهامه الرئاسية سينصرف الى "أكبر تحد نواجهه كأمة على الإطلاق" لتلقيح الأمريكيين ضد هذا المرض الذي تسبب بوفاة أكثر من 1.7 مليون شخص في العالم.

وقال بايدن "إن خطة إدارة ترمب لتوزيع اللقاحات متأخرة كثيرا"، متعهدا بأنه سيعمل "بأقصى جهد كي نذهب في الاتجاه الصحيح".

وتوقعت إدارة ترمب بأن يتم تلقيح 20 مليون أمريكي بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول، لكن قبل ثلاثة ايام من نهاية الشهر كان نحو 2.1 مليون قد تلقوا حقنة اللقاح الأولى، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ممرضة تحضر لقاح فايزر/بايونتك (رويترز)

غير كافية وفاشلة

وقال بايدن إن خطة ترمب، لتوزيع اللقاح لم تكن كافية ولم تتقدم كما ينبغي، مشيرًا إلى أنها "فشلت في تحقيق أهدافها".

وأضاف خلال الكلمة التي خاطب فيها الشعب الأمريكي قبل حلول العام الجديد من ولاية ديلاوير "إذا استمر برنامج التطعيم بالوتيرة الحالية، فسوف يستغرق الأمر سنوات لتطعيم الشعب الأمريكي".

ولفت بايدن إلى أن "إدارة ترامب كانت تقول إنه سيتم تطعيم 20 مليون أمريكي بحلول نهاية ديسمبر/كانون أول الجاري، وها هو ديسمبر قد أوشك على الانتهاء ولم يتم تطعيم سوى بضعة ملايين".

وأوضح بايدن أن متوسط معدل الوفيات اليومي بالولايات المتحدة بلغ 2200 حالة تقريبًا، مشيرًا إلى أنهم يتوقعون زيادة معدلات الوفيات في يناير/كانون ثانٍ وفبراير/شباط المقبلين بعد موسم العطلات.

وتعهد بأن يقوم بتطعيم أكثر من 100 مليون أمريكي خلال أول 100 يوم من توليه للرئاسة، وأنه سيجعل اللقاح متاحًا لجميع الأمريكيين.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "إذا تمت مراعاة التدابير اللازمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فإنه من الممكن إنقاذ حياة ما بين 60 ألف إلى 100 ألف مواطن"، مطالبًا الأمريكيين بارتداء الكمامات، لافتا الى أنه سيفرض وضعها في المناطق التي تتمتع فيها الحكومة الفدرالية بسلطة قضائية مثل الطائرات.

متوسط معدل الوفيات اليومي بالولايات المتحدة بلغ 2200 حالة (رويترز)

تكثيف إنتاج اللقاح

وأكد بايدن، الذي يتولى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، أنه سيلجأ الى قانون الانتاج الدفاعي الذي يعود الى فترة الحرب الكورية لإجبار الشركات الخاصة على تكثيف إنتاج اللقاح لصالح الحكومة.

وقال بايدن "سنعمل على إنشاء مواقع للتطعيم وإرسال وحدات متنقلة الى المجتمعات النائية"، مضيفا انه سيتأكد "من توزيع اللقاحات بشكل منصف حتى يتمكن كل شخص من الحصول عليها، بغض النظر عن لون بشرته ومكان سكنه".

وأعرب عن ثقته في العودة الى الحياة الطبيعية عام 2021، ولكن ليس على الفور.

وأشار إلى "أننا قد لا نرى تحسنا حتى ندخل في شهر مارس/ آذار، لأن الأمر سيستغرق وقتا حتى تبدأ خطتنا لمواجهة كوفيد-19 في تحقيق تقدم ملموس".

واعتبر أن "الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة ستكون فترة صعبة للغاية بالنسبة لأمتنا، وربما الأصعب خلال أزمة هذا الوباء بأكملها".

صورة قاتمة

ويبدو أن الصورة القاتمة التي رسمها بايدن للوضع في الشتاء تهدف إلى خفض توقعات الشعب الأمريكي بانتهاء الجائحة في أعقاب توليه منصبه في 20 يناير /كانون الثاني وفي الوقت نفسه تنبيه الكونغرس إلى أنه يريد زيادة الانفاق بدرجة كبيرة للتعجيل بتوزيع اللقاح والتوسع في فحوص كوفيد-19 والمساعدة في إعادة فتح المدارس المغلقة.

بايدن يتلقى الللقاح المضاد لكوفيد-19 (رويترز)

اكتشاف أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

وعقب تصريحات بايدن قال جاريد بولس حاكم ولاية كولورادو إن سلطات الولاية رصدت أول إصابة في البلاد بالسلالة الجديدة السريعة الانتشار التي اكتشفت في بريطانيا.

وقال بولس إن المصاب رجل في العشرينيات من عمره ولم يسافر في الفترة الأخيرة.

ويعتقد العلماء أن عدواها أسرع انتشارا من السلالات السابقة وإن لم تكن الأعراض التي تسببها أكثر حدة.

واكتشفت هذه السلالة أيضا في عدة دول أوربية وفي كندا وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى.

وحتى الآن تجاوز عدد المصابين بالفيروس 19 مليونا والوفيات 338 ألفا في الولايات المتحدة.

ومن أحدث ضحايا الفيروس النائب الأمريكي المنتخب لوك ليتلو الجمهوري عن ولاية لويزيانا الذي توفي أمس الثلاثاء عن 41 عاما.

وكان النائب الراحل قد أعلن إصابته بالفيروس يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.