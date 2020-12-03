هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجومًا على الإعلامية ريهام سعيد بسبب حلقة عرضت فيها كيفية اصطياد الثعالب من صحراء مصر وبيعها.

وأثارت طريقة الإمساك بثلعب -في المقطع الذي بثته القناة- حفيظة كثيرين، وانتقدوا قسوة التعامل مع الثعلب وتكميمه بطريقة مؤلمة في منطقة حظر الصيد.

وكانت قناة "النهار" (فضائية خاصة) قد عرضت الحلقة ثم حذفتها لاحقًا من منصات التواصل الاجتماعي، وتقدمت بإعتذار عبر صفحتها على فيسبوك، مؤكدة أن الحلقة كانت تهدف إلى لفت النظر إلى الصيد الجائر.

وظهرت ريهام سعيد في بث مباشر عبر حسابها على موقع فيسبوك، أكدت فيه أنها لم تقصد جرح مشاعر المشاهدين، بل على العكس كانت محاولة لإنقاذ الحيوانات من الصيد الجائر.

ودشن مغردون وسم (ريهام سعيد عديمة الرحمة)، مطالبين بوقف برنامجها بسبب تعمدها إثارة الجدل على حساب ضيوفها، ومخالفتها المستمرة للقانون، على حد تعبيرهم.

ريهام سعيد نفسها في الانتشار فتعمل اي حاجة عشان اسمعا يرجع يتردد تاني حتي لو عن طريق صيد ثعلب. الرحمة بمخلوقات ربنا راحت فين ولله؟؟

كفاية فقر و جهل الافكار بقى! #ريهام_سعيد — Shahd El Shaarawy (@ShahdElShaarawy) December 3, 2020

ريهام سعيد دي والله نموذج للشخص اللي ربنا مسلط عليه عقله!!!

كل اما تطلع من مصيبه بتعمل مصيبه!#ريهام_سعيد_عديمه_الرحمه — Aly Khafagy (@alykhafagy) December 3, 2020

اللي عملته ريهام سعيد شئ بشع لما المقاييس و تعذيب الحيوانات بالشكل ده شئ ضد الانسانية و مش قادر اتصور ان حاجة زي دي ممكن تمر مرور الكرام كده عادي .. اللي حصل ده جريمة #ريهام_سعيد_عديمه_الرحمه pic.twitter.com/qYM0t1UN5f — Mohamed Attia (@MohamedAttia) December 3, 2020