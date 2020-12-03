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هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
3/12/2020

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجومًا على الإعلامية ريهام سعيد بسبب حلقة عرضت فيها كيفية اصطياد الثعالب من صحراء مصر وبيعها.

وأثارت طريقة الإمساك بثلعب -في المقطع الذي بثته القناة- حفيظة كثيرين، وانتقدوا قسوة التعامل مع الثعلب وتكميمه بطريقة مؤلمة في منطقة حظر الصيد.

وكانت قناة "النهار" (فضائية خاصة) قد عرضت الحلقة ثم حذفتها لاحقًا من منصات التواصل الاجتماعي، وتقدمت بإعتذار عبر صفحتها على فيسبوك، مؤكدة أن الحلقة كانت تهدف إلى لفت النظر إلى الصيد الجائر.

وظهرت ريهام سعيد في بث مباشر عبر حسابها على موقع فيسبوك، أكدت فيه أنها لم تقصد جرح مشاعر المشاهدين، بل على العكس كانت محاولة لإنقاذ الحيوانات من الصيد الجائر.

 

ودشن مغردون وسم (ريهام سعيد عديمة الرحمة)، مطالبين بوقف برنامجها بسبب تعمدها إثارة الجدل على حساب ضيوفها، ومخالفتها المستمرة للقانون، على حد تعبيرهم.

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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