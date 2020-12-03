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من أنجلو إلى حسن.. مساعد مدرب نادي سعودي يشهر إسلامه (فيديو)

الإيطالي "حسين" نطق الشهادتين (تويتر)
الإيطالي "حسين" نطق الشهادتين (تويتر)
2/12/2020

أشهر الإيطالي أنجلو مساعد مدرب نادي ضمك السعودي إسلامه بشكل رسمي، بنطق الشهادتين أمام الكاميرات وتغيير اسمه إلى حسن بعد دخوله الإسلام.

ونشر رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع على حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو للإيطالي أنجلو مساعد الجزائري نور الدين بن زكري، وهو يشهر إسلامه.

وعلّق أبو نخاع على الفيديو قائلا: "الحمد لله، هذا الفوز الحقيقي، الإيطالي أنجلو (حسين) يعلن إسلامه"، موجها الشكر إلى الكابتن زكري ومدير المسئولية الاجتماعية في النادي فالح مستور، لمساهمتهم في دخول الإيطالي الإسلام.

ثم عاد وصحح الاسم إلى حسن بدلا من حسين.

ولاقى الفيديو الذي نشره رئيس نادي ضمك تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركته من مغردين والتفاعل معه بشكل كبير.

 

المصدر : خدمة سند
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