مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

لقي خمسة أشخاص حتفهم في انهيار مبنى سكني في وسط مدينة الاسكندرية في شمال مصر، بينما تتواصل جهود للبحث عن ناجين تحت الأنقاض.

ونقلت تقارير إخبارية عن مصادر أمنية قولها إن أفرادا من قوات الدفاع المدني ما زالوا يبحثون عن ناجين محتملين تحت أنقاض هذا المبنى السكني الواقع في منطقة محرم بك.

وأضافت المصادر أنه حتى الآن "تم إخراج طفلين فقط".

وقال محافظ الإسكندرية في مداخلة تلفزيونية إن العقار يعتقد أنه كان به 8 أشخاص وقت انهياره.

ونقلت تقارير إخبارية عن مسؤولين مصريين قولهم إن المبنى الذي انهار مساء الأربعاء كان آيلاً للسقوط وصدرت ثلاثة أوامر بهدمه ظلت حبراً على ورق.

وفي السنوات الأخيرة شهدت مصر انهيار العديد من المباني في كوارث تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا ونجمت إما عن تداعي هذه الأبنية بسبب قدمها وعدم صيانتها أو بسبب تشييدها من دون احترام لقوانين البناء.