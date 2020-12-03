تويتر تقود حربا مفتوحة ضد الرسائل والمنشورات المشحونة بالكراهية

أعلنت شركة "توتير" أنها قررت توسيع آليات الحظر لتشمل جميع التغريدات التي تحط من كرامة الانسان وذلك وفقا لتعريفها للرسائل المشحونة بالكراهية من خلال حظر أيّ منشور شخصي أو جماعي يحطّ من كرامة الإنسان اعتمادا على المعاييرالعرقية أو الإثنية أو المرتبطة بالجنسية.

ويشكّل هذا القرار إجراءا جديدا صارما تعتمده منصّة المدوّنات الصغرى في سياستها لمكافحة المحتويات المسيئة والمهينة. وكانت الشركة قد بادرت إلى تحديث هذه السياسة مرات عدة منذ صدورها عام .2019

وكتب الفريق المختص في القضايا الأمنية العامل في مدونة تويتر "نحض جميع الأفراد المنتسبين لهذه المدونة الجماهيرية على التعبير عن آرائهم بحرية، لكننا نذكرهم "أن لا مكان في منصتنا لممارسة الاستغلال أوالمضايقات أوالسلوكات المشحون بالكراهية".

وأضاف فريق المدونة "إننا نوسع اليوم من سياستنا لتشمل جميع المجالات المرتبطة بأنماط السلوك التي تنم عن الكراهية لتشمل جميع الرسائل التي تحط من الكرامة الإنسانية وفقا لمعايير عرقية او إثنية او خاصة بالجنسية".

واستعرضت "تويتر" عددا كبير من الأمثلة التي يجوز سحبها من الموقع بعد الإبلاغ عنها وأبرزها تلك التي توصف فيها مجموعات عرقية أو إثنية أو قومية بــ" الصراصير" أو “الطفيليات" أو "القذارة" وشددت الشركة على أن من حقها أن تحجب أي تعليق أي حساب يخالف هذه التوجيهات أكثر من مرة.