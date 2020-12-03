بعد ضغوط دولية.. النائب العام يفرج عن معتقلي "المبادرة المصرية"

قررت نيابة أمن الدولة في مصر، اليوم الخميس، إخلاء سبيل ثلاثة من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد ضغوط دولية عدة على السلطات المصرية.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن النيابة أخلت سبيل مدير المبادرة جاسر عبد الرازق، وكريم عنارة، ومحمد بشير، بعد تقديمهم ما يفيد تقنين الوضع القانوني للمبادرة، وأخلت النيابة سبيلهم "ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى".

وقال مؤسس المبادرة حسام بهجت في منشور على فيسبوك: "أبلغ النائب السابق محمد أنور السادات المبادرة المصرية بأن زملاءنا جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير سيتم إخلاء سبيلهم الليلة. كما نشر عدد من المواقع المصرية خبرا متطابقا يفيد بذات المعلومات. ومازال فريق دفاع المبادرة يحاول الحصول على تفاصيل موعد واجراءات إخلاء السبيل".

عاجل: أبلغ النائب السابق أنور السادات المبادرة المصرية بأن زملاءنا جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير سيتم إخلاء سبيلهم الليلة. كما نشر عدد من الصحف والمواقع الإخبارية خبرا بذات المعلومات. ومازال فريق دفاع المبادرة يحاول الحصول على تفاصيل موعد وإجراءات إخلاء السبيل. pic.twitter.com/NPnnAXB3Qr — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 3, 2020

وألقت قوات الأمن القبض على المدير التنفيذي للمبادرة، بعد أيام من إلقاء القبض على مدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة بمدينة دهب (جنوب سيناء)، والمدير الإداري للمبادرة محمد بشير من منزله، في 18 نوفمبر/ تشرين الثانٍي الماضي، ووضعوا في الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020.

عاجل: أبلغ النائب السابق محمد أنور السادات المبادرة المصرية بأن زملاءنا جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير سيتم إخلاء سبيلهم الليلة. كما نشر عدد من المواقع المصرية خبرا متطابقا يفيد بذات المعلومات. ومازال فريق دفاع المبادرة يحاول الحصول على تفاصيل موعد واجراءات إخلاء السبيل — hossam bahgat (@hossambahgat) December 3, 2020

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لأعضاء المبادرة تهمًا شملت الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، فضلًا عن إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.

وبعد اعتقال عبد الرازق، أعربت كل من الأمم المتحدة وأمريكا وكندا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا عن قلقها البالغ من تلك الاعتقالات، فضلًا عن منظمات حقوقية عدة وشخصيات سياسية بارزة، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة المصرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين واحترام الحريات الأساسية للتعبير.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي "اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمر مزعج، ويجب على السلطات المصرية إطلاق سراحهم فورًا".

في حين قال السيناتور الأمريكي وعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بيرني ساندرز إن "الموجة الأخيرة من الاعتقالات في مصر للمدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان من المبادرة المصرية تثير الغضب"، داعيًا الإدارة الأمريكية الجديدة لتأكيد دعمها للديمقراطية في مصر – فضلًا عن جميع الدول – وأن "الولايات المتحدة، مرة أخرى، ستدعم الديمقراطية وليس الديكتاتورية".

كما تضامنت النجمة العالمية سكارليت جوهانسن مع أعضاء المبادرة المصرية الموقوفين، وأشادت بشجاعتهم ومواقفهم البطولية.

ووقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقوة في السنوات الأخيرة وراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بـ"دكتاتوره المفضل"، لكن الرئيس المنتخب جو بايدن أشار إلى أنه سيتخذ موقفًا أكثر صرامة بشأن حقوق الإنسان.

وبهذا الخصوص، قال أنتوني بلينكن مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للشؤون الخارجية، في تصريح صحفي، إن بلاده قلقة من اعتقال الحكومة المصرية لحقوقيين، مضيفًا أن لقاء الدبلوماسيين ليس جريمة.

كذلك، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا يدين التصعيد ضد المجتمع المدني المصري، ويطالب بـالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان.