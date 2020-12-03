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إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)
التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)
3/12/2020

ألقي القبض على 5 أشقّاء في الهند بعدما أرغموا رجلا على السير عاريا في شوارع محلّتهم عقابا له على اتهامهم بالانخراط في أنشطة إجرامية على فيسبوك، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأفادت الشرطة بأن الإخوة اختطفوا الرجل البالغ 38 عاما الثلاثاء وأبرحوه ضربا ثمّ أرغموه طوال 45 دقيقة على السير عاريا في شوارع مدينة كامباليا في ولاية غوجارات الغربية.

وقال الناطق باسم الشرطة هيرندرا تشاودارس لوكالة فرانس برس إن "التحقيق كشف أن الرجل… كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك. وقد وجّه في شريط نشره الأحد اتهامات خطرة في حقّ الأشقّاء، قائلا إنهم منخرطون في أنشطة إجرامية".

ووجّهت تهم متعدّدة إلى الأخوة، من بينها اختطاف شخص والاعتداء عليه واستخدام القوّة لوصمه بالعار والتخطيط لعمل إجرامي.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الضحية سبق أن أدين بدوره مرات عدّة بتهم المقامرة ومعاقرة الكحول، وهما من الأنشطة المحظورة في ولاية غوجارات التي يتحدر منها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

المصدر : الفرنسية

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