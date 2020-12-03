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أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)
قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)
3/12/2020

أعلنت أذربيجان، الخميس، أن 2783 من جنودها قتلوا في المعارك التي استمرت 6 أسابيع بين قواتها والانفصاليين الأرمن في جمهورية ناغورني كاراباخ (المعلنة من جانب واحد).

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية "قتل 2783 جنديًّا من القوات المسلحة الأذرية في الحرب الوطنية" التي بدأت في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مضيفة أن أكثر من مئة جندي لا يزالون في عِداد المفقودين.

ولم تعلن باكو من قبل خسائرها العسكرية، ولم تذكر سوى حصيلة الضحايا المدنيين الأذريين.

وكان يريفان قد أعلنت في وقت سابق أن 2317 جنديًا أرمينيًّا قضوا في معارك أودت أيضًا بحياة 93 أذريًّا و50 أرمينيًّا على الأقل من المدنيين.

وسيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كانت بلاده الداعم الرئيسي لباكو في الصراع مع أرمينيا في ناغورني كاراباخ، أذربيجان في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حسبما أعلنت الرئاسة التركية، الخميس.

وستكون زيارة أردوغان -تستمر يومين- الأولى لرئيس دولة أجنبي إلى أذربيجان منذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى أسابيع عدة من القتال في مطلع نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وكرس مكاسب باكو من أراضي ناغورني كاراباخ.

ولم تذكر الرئاسة أي تفاصيل عن برنامج زيارة اردوغان، لكن يتوقع أن يلتقي أردوغان نظيره الأذري إلهام علييف.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان سيحضر عرضًا عسكريًا كبيرًا تخطط باكو لتنظيمه في العاشر من ديسمبر الحالي.

وانفصل الإقليم ذو الغالبية الأرمنية عن أذربيجان في حرب مطلع التسعينيات أدت إلى مقتل نحو 30 ألف شخص، ونزوح العديد من الأذريين الذين كان يعيشون هناك.

واندلعت مواجهات بين أرمينيا وأذربيجان في أواخر سبتمبر المنصرم، وتواصلت على الرغم من جهود بذلتها فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للاتفاق على وقف لإطلاق نار.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقية سلام برعاية روسية في التاسع من نوفمبر المنقضي، بعدما هزم جيش باكو القوات الأرمنية مهددًا بالزحف نحو ستيباناكرت (كبرى مدن الإقليم).

وبموجب الاتفاق، خسرت أرمينيا 7 مناطق كانت قد سيطرت عليها حول كاراباخ خلال حرب التسعينيات.

ولمراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه موسكو وينص على إخلاء الأرمن لمناطق سيطروا عليها لمدة 30 عامًا، نشرت روسيا قوة "لحفظ السلام" في المنطقة.

وأعلنت تركيا، الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء مركز مراقبة مشترك تتمثل مهمته في الإشراف على وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ.

وأشادت تركيا التي انحازت إلى باكو في الصراع "بالانتصار العظيم" لأذربيجان على أرمينيا في ناغورني كاراباخ بعد توقيع اتفاق إنهاء القتال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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