وزير الدفاع التركي يعلن وصول قوات من بلاده إلى أذربيجان

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الثلاثاء، وصول عسكريين من بلاده إلى أذربيجان، استعدادا لبدء مهامهم في مركز مراقبة وقف إطلاق النار المشترك مع الجانب الروسي بإقليم ناغورني كاراباخ.

وقال أكار، خلال كلمة في الاجتماع التقييمي لنهاية العام بمشاركة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة الجيش التركي، إن العسكريين الأتراك سيباشرون مهامهم بمجرد اكتمال بناء مركزالمراقبة المشترك مع الجانب الروسي في أقليم قره باغ.

وأضاف "مع اكتمال بناء مركز المراقبة المشتركة (في كاراباخ) سيباشر 35 ضابطا وقائد برتبة لواء من الجانب التركي مهامهم على الفور".

وأشار الوزير التركي إلى أن "الأراضي الأذربيجانية المحتلة، تم تحريرها في عملية عسكرية واحدة استمرت 44 يوما، بعد 30 عاما من الاحتلال الأرميني لها".

وأوضح أن مركز المراقبة المشتركة في كاراباخ، تم الاتفاق على إنشائه مع نظيره الروسي، بعد إعلان وقف إطلاق النار في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

كما لفت إلى أن مهام إزالة الألغام والعبوات الناسفة للجنود الأتراك في أذربيجان متواصلة قائلا "في إطار المساعدات الإنسانية، قدمنا ما بوسعنا لإخوتنا الأذربيجانيين وسنواصل ذلك، كنا إلى جانبهم في الكفاح وسنواصل الوقوف في صفهم".

يذكر أن وحدات الجيش التركي لعبت دورا حاسما في الحرب التي امتدت لأسابيع في إقليم ناغورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، وانتهت بالتوقيع على اتفاقية السلام التي لقيت ترحيبا واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية والإعلامية في تركيا.

ونص الاتفاق على وقف الحرب وإعادة مناطق أذربيجانية "محتلة"، ونشر قوات حفظ سلام روسية، وذلك بعد سيطرة القوات الأذربيجانية المدعومة من قبل وحدات الجيش التركي على أجزاء واسعة من الإقليم واقترابها من عاصمته.