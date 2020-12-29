سبع نساء في ألمانيا يتلقين خمس جرعات من لقاح كورونا بالخطأ.. ماذا حدث؟

تلقى ثمانية موظفين في دور لرعاية المسنين بألمانيا خمس جرعات عن طريق الخطأ من لقاح كوفيد-19 دون أن يعانوا آثارا مرضية خطيرة حتى الآن، بحسب ما أعلنت عنه السلطات المحلية يوم الإثنين.

ويعمل الموظفون، وهم سبع نساء ورجل واحد تتراوح أعمارهم بين 38 و54 عاما، في دار للمسنين في بلدة شترالسوند شمال شرق ألمانيا.

ويعد الموظفون الثمانية من بين أول من حصلوا على لقاح فايزر-بايونتيك، الذي بدأت ألمانيا طرحه نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ستيفان كيرث، مدير المنطقة التي تقع فيها المنشأة، "أثناء تلقيح الموظفين الثمانية الأحد الماضي، تم حقن كل منهم بخمس جرعات في وقت واحد".

وأضاف أنه تم إبلاغهم على الفور بالخطأ.

وقد نقل أربعة منهم إلى المستشفى ليخضعوا للملاحظة الطبية، بعد ظهورأعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا عليهم، بينما تم إرسال الآخرين إلى منازلهم.

وقال كيرث"إنني أتاسف بشدة لهذا الحادث"، مضيفا أن الخطأ كان حالة منفردة ويعود إلى خطأ بشري.

وتابع "أتمنى ألا يعاني المصابين من آثار جانبية خطيرة".

وقبل إطلاق حملات التلقيح في العديد من الدول الأوربية في نهاية الأسبوع، ذكرت شركة بايونتيك الألمانية أن جرعات أكبر من المعتاد تم حقنها خلال التجارب دون آثار جانبية خطيرة على المتطوعين.

ويتم تسليم اللقاح الذي تم التوصل إليه خلال أقل من عام ومصمم ليتم إعطاؤه في حقنتين، في قوارير تحتوي كل منها على خمس جرعات.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الألمانيية يوم الإثنين إن كل قارورة يمكن استخدامها تتضمن ما يصل إلى ست جرعات.