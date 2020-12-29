البث الحي
الأخبار

سبع نساء في ألمانيا يتلقين خمس جرعات من لقاح كورونا بالخطأ.. ماذا حدث؟

انطلاق حملات التلقيح في العديد من العواصم الأوربية نهاية الأسبوع الماضي (رويترز)
انطلاق حملات التلقيح في العديد من العواصم الأوربية نهاية الأسبوع الماضي (رويترز)
28/12/2020

تلقى ثمانية موظفين في دور لرعاية المسنين بألمانيا خمس جرعات عن طريق الخطأ من لقاح كوفيد-19 دون أن يعانوا آثارا مرضية خطيرة حتى الآن، بحسب ما أعلنت عنه السلطات المحلية يوم الإثنين.

ويعمل الموظفون، وهم سبع نساء ورجل واحد تتراوح أعمارهم بين 38 و54 عاما، في دار للمسنين في بلدة شترالسوند  شمال شرق ألمانيا.

ويعد الموظفون الثمانية من بين أول من حصلوا على لقاح فايزر-بايونتيك، الذي بدأت ألمانيا طرحه نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ستيفان كيرث، مدير المنطقة التي تقع فيها المنشأة، "أثناء تلقيح الموظفين الثمانية الأحد الماضي، تم حقن كل منهم بخمس جرعات في وقت واحد".

وأضاف أنه تم إبلاغهم على الفور بالخطأ.

وقد نقل أربعة منهم إلى المستشفى ليخضعوا للملاحظة الطبية، بعد ظهورأعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا عليهم، بينما تم إرسال الآخرين إلى منازلهم.

وقال كيرث"إنني أتاسف بشدة لهذا الحادث"، مضيفا أن الخطأ كان حالة منفردة ويعود إلى خطأ بشري.

وتابع "أتمنى ألا يعاني المصابين من آثار جانبية خطيرة".

وقبل إطلاق حملات التلقيح في العديد من الدول الأوربية في نهاية الأسبوع، ذكرت شركة بايونتيك الألمانية أن جرعات أكبر من المعتاد تم حقنها خلال التجارب دون آثار جانبية خطيرة على المتطوعين.

ويتم تسليم اللقاح الذي تم التوصل إليه خلال أقل من عام ومصمم ليتم إعطاؤه في حقنتين، في قوارير تحتوي كل منها على خمس جرعات.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الألمانيية يوم الإثنين إن كل قارورة يمكن استخدامها تتضمن ما يصل إلى ست جرعات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

تركيا تعلن تأخر وصول اللقاح الصيني.. وطوارئ في بيجين إثر ارتفاع إصابات كورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة،اليوم الأحد، إن تسلم الشحنة الأولى من لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة “سينوفاك” من الصين إلى تركيا تأجل “ليوم أو يومين”؛ بسبب تعليق أنشطة الجمارك في العاصمة بيجين.

27/12/2020
المزيد من الأخبار

مسجد باريس ينسحب من مشروع ماكرون لتشكيل مجلس للأئمة في فرنسا

مسجد باريس الكبير في العاصمة الفرنسية (غيتي)

بريطانيا تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورنا منذ بدء ظهور الوباء (رويترز)

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور أكثر من 21% في 2021

سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من الشهر المقبل (رويترز)

شاهد: تدليك بالثعابين في مصر.. لكن ليس لأصحاب القلوب الضعيفة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

"بيج رامي" يثير الجدل في مصر بسبب نصف مليون جنيه

بيج رامي في يرنامج الإعلامية المصرية منى الشاذلي (مواقع التواصل)

"هو السميع البصير".. جزء من آية قرآنية بقي بعد حريق مخيم للاجئين السوريين (صورة)

حرق مخيّم المنية يضاعف آلام اللاجئين السوريين (غيتي)

شاهد: ظهور حيوان "السلعوة" مجددا في مصر

لحظة هجوم السلعوة على أحد الأطفال بقنا (موافع التواصل)

بسبب شدة البرد وتجمد يديها.. دموع "رهف " لسان حال أطفال المخيمات

عبرت الطفلة رهف عن تآلمها الشديد من البرد (مواقع التواصل)