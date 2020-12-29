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حاتم علي.. مخرج "التغريبة الفلسطينية" مات غريبا

المخرج السوري حاتم على (صحف مصرية)
المخرج السوري حاتم على (صحف مصرية)
29/12/2020

توفي المخرج والفنان السوري حاتم علي، عن عمر ناهز 58 عاما، صباح اليوم الثلاثاء، إثر أزمة قلبية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني قوله: "إن مسؤولي أحد الفنادق الكبرى في القاهرة عثروا على المخرج السوري متوفيًا بغرفته، صباح اليوم" وهو ما أكده في وقت لاحق شقيقه.

ويعد المخرج السوري الراحل؛ من أكثر الأسماء العربية شهرةً في الدراما العربية، بما أنجزه من أعمال شكلت ذاكرة المشاهد العربي خلال العقدين الأخيرين، كـ "الفصول الأربعة"، و"الزير سالم"، و"ثلاثية الأندلس"، و"التغريبة الفلسطينية"، و"الملك فاروق"، و"الفاروق عمر"، كما قدّم عدة أعمال في مصر كان آخرها مسلسل "أهو ده اللي صار".

بدأ علي؛ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل.

وبدأ الراحل مشواره ممثلا مع المخرج هيثم حقي في مسلسل" دائرة النار" عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

في منتصف التسعينيات توجه إلى الإخراج التلفزيوني، وقدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعدداً من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة لاحقة قدم عددا كبيرا من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية.

ومن أبرز ما قدمه حاتم علي للشاشة العربية، مسلسل "الزير سالم" الذي يُعد نقطة تحول في مسيرته، وكذلك ”الرباعية الأندلسية“، و“ التغريبة الفلسطينية“ وقد دُبلج مسلسله "صلاح الدين الأيوبي" إلى عدد من اللغات وعُرض في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال وغيرها.

وأيضاً "صقر قريش" عام 2002 و"ربيع قرطبة" 2003، و"ملوك الطوائف" عام 2005، و"الملك فاروق" عام 2007  و"عمر" عام 2012.

وفي عالم المسرح كتب حاتم علي، ثلاث مسرحيات بالتعاون مع المخرج المسرحي زيناتي قدسية بعنوان ”الحصار“، كما كتب مسرحية "حكاية مسعود" التي أخرجها زيناتي قدسية لصالح فرقة القنيطرة.
أما أعماله المسرحية التي كتبها فهي: "مات 3 مرات" عام 1996، و"البارحة- اليوم- وغدًا" عام 1998، و"أهل الهوى" عام 2003.

وتوفي علي بينما كان يحضَر لمشروعٍ درامي ضخم، عن الحرب العالمية الأولى، التي تعرف في بلاد الشام بـ"سفربرلك".
وسيطر الحزن على جمهور حاتم علي، ودشن جمهوره وسم #وداعا حاتم علي عبر منصات التواصل الاجتماعي وقال البعض إنه "مات غريبا لكنه ترك لنا من يبقيه حيا في قلوب الجماهير العربية".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية

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