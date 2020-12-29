لأول مرة خلال رئاسته.. النواب الأمريكي يتجاوز "فيتو" ترمب ويمرر مشروع موازنة الدفاع

في خطوة تعبر عن انقسامات غائرة داخل الحزب الجمهوري، صوت مجلس النواب الأمريكي الاثنين بتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترمب لرفض مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار.

وصوّت 109 من الجمهوريين بتجاوز فيتو ترمب، وانتهى التصويت بموافقة 322 صوتا ورفض 87 صوتا ليصبح مصير مشروع القانون في يد مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون.

ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي عليه هذا الأسبوع، وفي حالة تأييد مجلس الشيوخ قرار مجلس النواب فستكون هذه أول مرة يتم فيها تجاوز أي فيتو لترمب خلال رئاسته.

ومن المرجح أن يحذو مجلس الشيوخ حذو مجلس النواب في تجاوز "الفيتو"، بالنظر إلى الدعم الواسع لمشروع القانون بين المشرعين الأمريكيين.

مجلس النواب الأمريكي (رويترز)

من جانبه قال ترمب إنه رفض التشريع لأنه يرغب في إلغاء توفير الحماية لشركات التواصل الاجتماعي في الأمور التي ليست لها علاقة بالأمن القومي.

وأضاف أنه يعترض أيضا على بند في مشروع القانون يقضي بتغيير أسماء القواعد العسكرية التي تحمل أسماء جنرالات الكونفدرالية، وهو تحالف الولايات الجنوبية المؤيدة للرق خلال الحرب الأهلية الأمريكية في القرن التاسع عشر.

كما اعترض أيضا على اللغة التي من شأنها إبطاء خططه لتقليص عدد القوات الأمريكية في أماكن مثل أفغانستان وألمانيا.

ويتناول التشريع عددا من قضايا السياسة الدفاعية التي تحدد سياسة وزارة الدفاع، كما يتضمن زيادة رواتب القوات الأمريكية، ويقره الكونغرس سنويا منذ عام 1961.

واستخدم ترمب الفيتو الرئاسي ضد تسعة قوانين خلال ولايته، لكن الكونغرس لم يتمكن من جمع الأصوات اللازمة لإلغاء أي منها.