البث الحي
الأخبار|تركيا

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور أكثر من 21% في 2021

سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من الشهر المقبل (رويترز)
سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من الشهر المقبل (رويترز)
28/12/2020

أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء زمرد سلجوق، الاثنين، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 21.56 في المئة عام 2021.

وأوضحت سلجوق زهراء زمرد في مؤتمر صحفي بحضور ممثلي قطاع العمال وأرباب العمل، أن صافي دخل العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر خلال العام الجديد، سيكون 2825 ليرة (376.71 دولار).

وأضافت أن تطبيق الحد الأدنى لأجور العمال سيبدأ اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2021، مشيرة إلى أن قيمة الزيادة بلغت 500 ليرة تركية.

وقالت إن الزيادة تزيد 7 في المئة على نسبة التضخم المعلنة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والبالغة 14 في المئة.

وأضافت: "عندما حددنا نسبة الزيادة أخذنا بعين الاعتبار التوازن الاقتصادي والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا".

ويتوقع البنك المركزي التركي معدل تضخم يبلغ 12.1 في المئة في 2020 و9.4 في المئة في 2021.

ورفضت نقابات العمال الزيادة التي أقرتها الحكومة، وقالت إن هذه النسبة غير كافية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا.

ووصف الاتحاد التركي لنقابات العمال، الذي يمثل العمال في المفاوضات الخاصة بالأجور، الزيادة بأنها " غير ملائمة".

وكشفت دراسة أجراها اتحاد النقابات العمالية التقدمية أن نصف العاملين في تركيا يحصلون على مرتب شهري يساوي الحد الأدنى للأجور أو يقترب منه.

وقالت رئيسة الاتحاد أرزو تشركس أوغلو: "طالبنا بحد أدنى يبلغ 3800 ليرة، الرقم الذي تم الاعلان عنه غير مقبول".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مسجد باريس ينسحب من مشروع ماكرون لتشكيل مجلس للأئمة في فرنسا

مسجد باريس الكبير في العاصمة الفرنسية (غيتي)

سبع نساء في ألمانيا يتلقين خمس جرعات من لقاح كورونا بالخطأ.. ماذا حدث؟

انطلاق حملات التلقيح في العديد من العواصم الأوربية نهاية الأسبوع الماضي (رويترز)

بريطانيا تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورنا منذ بدء ظهور الوباء (رويترز)

شاهد: تدليك بالثعابين في مصر.. لكن ليس لأصحاب القلوب الضعيفة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

"بيج رامي" يثير الجدل في مصر بسبب نصف مليون جنيه

بيج رامي في يرنامج الإعلامية المصرية منى الشاذلي (مواقع التواصل)

"هو السميع البصير".. جزء من آية قرآنية بقي بعد حريق مخيم للاجئين السوريين (صورة)

حرق مخيّم المنية يضاعف آلام اللاجئين السوريين (غيتي)

شاهد: ظهور حيوان "السلعوة" مجددا في مصر

لحظة هجوم السلعوة على أحد الأطفال بقنا (موافع التواصل)

بسبب شدة البرد وتجمد يديها.. دموع "رهف " لسان حال أطفال المخيمات

عبرت الطفلة رهف عن تآلمها الشديد من البرد (مواقع التواصل)