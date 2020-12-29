تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور أكثر من 21% في 2021

أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء زمرد سلجوق، الاثنين، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 21.56 في المئة عام 2021.

وأوضحت سلجوق زهراء زمرد في مؤتمر صحفي بحضور ممثلي قطاع العمال وأرباب العمل، أن صافي دخل العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر خلال العام الجديد، سيكون 2825 ليرة (376.71 دولار).

وأضافت أن تطبيق الحد الأدنى لأجور العمال سيبدأ اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2021، مشيرة إلى أن قيمة الزيادة بلغت 500 ليرة تركية.

وقالت إن الزيادة تزيد 7 في المئة على نسبة التضخم المعلنة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والبالغة 14 في المئة.

وأضافت: "عندما حددنا نسبة الزيادة أخذنا بعين الاعتبار التوازن الاقتصادي والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا".

ويتوقع البنك المركزي التركي معدل تضخم يبلغ 12.1 في المئة في 2020 و9.4 في المئة في 2021.

ورفضت نقابات العمال الزيادة التي أقرتها الحكومة، وقالت إن هذه النسبة غير كافية لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا.

ووصف الاتحاد التركي لنقابات العمال، الذي يمثل العمال في المفاوضات الخاصة بالأجور، الزيادة بأنها " غير ملائمة".

وكشفت دراسة أجراها اتحاد النقابات العمالية التقدمية أن نصف العاملين في تركيا يحصلون على مرتب شهري يساوي الحد الأدنى للأجور أو يقترب منه.

وقالت رئيسة الاتحاد أرزو تشركس أوغلو: "طالبنا بحد أدنى يبلغ 3800 ليرة، الرقم الذي تم الاعلان عنه غير مقبول".