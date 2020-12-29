"حق مصطفى شعلان".. غضب في مصر بعد فصل طالب انتقد عدم تطبيق تدابير كورونا (فيديو)

أثار فصل طالب مصري من الجامعة انتقد التكدس وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا في مداخلة هاتفية على التلفاز غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر استخدام وسم (#حق_مصطفى_شعلان) عبّر من خلاله مغردون عن استيائهم من فصل الطالب من كلية التجارة بجامعة دمنهور في محافظة البحيرة شمال مصر.

وبدأت الأزمة يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما تحدث شعلان عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي وكشف عن تكدس شديد بمدرجات جامعة دمنهور، ووجود حالات كورونا بكلية الزراعة المجاورة لكليته.

وبعد ساعات من شكوى شعلان، تمت إحالته للتحقيق أمام مجلس التأديب بالكلية، قبل أن يصدر قرار يوم السبت الماضي بفصله لمدة عام بدعوى نشره شائعات حول تفشي كورونا داخل الجامعة.

وعلق شعلان على قرار فصله عبر صفحته الشخصية بفيسبوك قائلا "أُطالب بتدخل السيد وزير التعليم، والسيد رئيس الجامعة، قلت إنه مش هايظلمني، حضرتك قلت إني عملت شائعات وقلت في كورونا في الجامعة، أنا معي دليل وقدمته في التحقيق اللي تم معايا، ومعايا ورق رسمي".

وأضاف "كل اللى بيحصل لي ده ظلم، أنا مش عارف أعمل إيه، مقلتش شائعات، في 30 طالب بكلية زراعة هيشهدوا معايا، وكمان أول بنت أُصيبت بفيروس كورونا في الجامعة هتشهد معايا".

وقال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، لوسائل إعلام مصرية إن قرار فصل الطالب مصطفى شعلان جاء بسبب إثارته الفزع والهلع بين الطلاب واستخدامه صور أرشيفية للزحام داخل المدرجات، وترويج شائعات عن وجود حالات كورونا داخل كلية الزراعة بالمخالفة للحقيقة.

وعلى مواقع التواصل عبر مغردون مصريون عن تضامنهم مع الطالب المفصول وقالوا إن ما نقله يعبر عن حقيقة الوضع في غالبية الجامعات في مصر.

هذا ويطالب الكثير من المصريين بتعليق الدراسة والامتحانات بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت في آخر إحصائية لها أمس الاثنين تسجيل 1359 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس إضافة إلى 61 حالة وفاة جديدة.

وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله رسميا في مصر لإصابات فيروس كورونا حتى أمس الاثنين هو 133900 حالة من ضمنهم 110436 حالة تم شفاؤها، و7466 حالة وفاة.