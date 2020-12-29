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تركيا وبريطانيا توقعان اتفاقية التجارة الحرة بينهما (فيديو)

بلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من 25 مليار دولار 2019 (تويتر)
بلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من 25 مليار دولار 2019 (تويتر)
29/12/2020

وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة، الثلاثاء، وذلك قبل أيام من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوربي، وذلك للإبقاء على التدفق الحالي للبضائع.

ووقع وزيرتا التجارة من كلا البلدين الاتفاقية خلال مؤتمر عن بعد نقله التلفزيون.

وقالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2021، مما يضمن انتقالا سريعا بعد انتهاء اتفاقية حالية بنهاية العام.

وقالت وزارة التجارة البريطانية، الأحد، إن الاتفاقية ستحل محل شروط التجارة الحالية.

وبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019.

وقالت وزيرة التجارة التركية إن الاتفاقية ستساهم في إزالة الغموض عن هيكلية التجارة القائمة بين تركيا وبريطانيا.

ووجهت رسالة إلى رجال الأعمال الأتراك قائلة: "يمكنكم مواصلة تجارتكم مع بريطانيا بكل طمأنينة".

وأوضحت بكجان أنه "عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، ظهرت الحاجة مجددا لتوضيح معالم العلاقات التجارية بين أنقرة ولندن، ووفقا لهذه الاتفاقية سيتم تأسيس التجارة التفضيلية بين الجانبين".

وأشارت إلى أن الاتفاقية ستضمن للشركات التركية تصدير منتجاتها التنافسية إلى الأسواق البريطانية دون عراقيل.

وذكرت أنه "خلال العام 2020 أجرينا اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة، وكان الهدف الأساسي لتركيا، تعزيز تجارتها مع بريطانيا دون إلحاق أي ضرر بتجارتها مع الاتحاد الأوربي".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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