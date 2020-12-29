تركيا وبريطانيا توقعان اتفاقية التجارة الحرة بينهما (فيديو)

وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة، الثلاثاء، وذلك قبل أيام من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوربي، وذلك للإبقاء على التدفق الحالي للبضائع.

ووقع وزيرتا التجارة من كلا البلدين الاتفاقية خلال مؤتمر عن بعد نقله التلفزيون.

وقالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2021، مما يضمن انتقالا سريعا بعد انتهاء اتفاقية حالية بنهاية العام.

وقالت وزارة التجارة البريطانية، الأحد، إن الاتفاقية ستحل محل شروط التجارة الحالية.

Securing our UK-Turkey 🇬🇧🇹🇷 trade deal with @pekcan 👇 We have now agreed trade deals covering 62 countries plus the EU, and £885bn of trade. 🌍 And we’re just getting started. #GlobalBritain pic.twitter.com/njBIDIXN3Z — Liz Truss (@trussliz) December 29, 2020

وبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) في 2019.

وقالت وزيرة التجارة التركية إن الاتفاقية ستساهم في إزالة الغموض عن هيكلية التجارة القائمة بين تركيا وبريطانيا.

ووجهت رسالة إلى رجال الأعمال الأتراك قائلة: "يمكنكم مواصلة تجارتكم مع بريطانيا بكل طمأنينة".

Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. 🇹🇷 ve 🇬🇧ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı olan STA’yı imzaladık. Ülkemize, milletimize,iş dünyamıza hayırlı olsun. @trussliz pic.twitter.com/o9QOharXwJ — Ruhsar Pekcan (@pekcan) December 29, 2020

وأوضحت بكجان أنه "عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، ظهرت الحاجة مجددا لتوضيح معالم العلاقات التجارية بين أنقرة ولندن، ووفقا لهذه الاتفاقية سيتم تأسيس التجارة التفضيلية بين الجانبين".

وأشارت إلى أن الاتفاقية ستضمن للشركات التركية تصدير منتجاتها التنافسية إلى الأسواق البريطانية دون عراقيل.

وذكرت أنه "خلال العام 2020 أجرينا اتصالات دبلوماسية مكثفة مع الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة، وكان الهدف الأساسي لتركيا، تعزيز تجارتها مع بريطانيا دون إلحاق أي ضرر بتجارتها مع الاتحاد الأوربي".