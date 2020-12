تركيا وبريطانيا توقعان اتفاقية التجارة الحرة بينهما (فيديو)

وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة، الثلاثاء، وذلك قبل أيام من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوربي، وذلك للإبقاء على التدفق الحالي للبضائع.

ووقع وزيرتا التجارة من كلا البلدين الاتفاقية خلال مؤتمر عن بعد نقله التلفزيون.

وقالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2021، مما يضمن انتقالا سريعا بعد انتهاء اتفاقية حالية بنهاية العام.

وقالت وزارة التجارة البريطانية، الأحد، إن الاتفاقية ستحل محل شروط التجارة الحالية.

Securing our UK-Turkey 🇬🇧🇹🇷 trade deal with @pekcan 👇

We have now agreed trade deals covering 62 countries plus the EU, and £885bn of trade. 🌍

And we’re just getting started. #GlobalBritain pic.twitter.com/njBIDIXN3Z

— Liz Truss (@trussliz) December 29, 2020