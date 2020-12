حذر من مخاطر أمنية.. بايدن: موظفو ترمب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الإثنين، مما أسماه مخاطر أمنية قد تواجها الولايات المتحدة نتيجة عرقلة موظفي وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) الذين عينهم الرئيس دونالد ترمب.

واتهم بايدين موظفي وزارة الدفاع بعدم التعاون قائلا "حاليا لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها حول نقاط رئيسية متعلقة بالأمن القومي". واصفا بالأمر بـ "انعدام المسؤولية".

وتابع خلال كلمة ألقاها أمس إن الموظفين الإداريين في البنتاغون وكذلك مكتب الإدارة والميزانية يضعون "عوائق".

وأشار إلي إن العديد من وكالات الأمن في الولايات المتحدة تضررت خلال رئاسة دونالد ترمب، وأنه سيعمل على إعادة بناء السياسة الخارجية الأمريكية، واصفًا ذلك بالتحدى الرئيسي الذي سيواجه هو ونائبته .

وأضاف أن الموظفين الذين عينهم دونالد ترمب في البنتاغون؛ يعرقلون عملية انتقال السلطة، محذرا من ان الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية بسبب ذلك" .

وجاء ذلك التحذير؛عقب اجتماعه مع فريقه للسياسية الخارجية بمشاركة نائبته كامالا هاريس، ضمن سلسلة من اجتماعات ترتيب عملية انتقال السلطة.

Right now, my team isn’t getting all the information that we need from the outgoing administration in key national security areas.

ومن المقرر أن تنتقل السلطة إلي الرئيس المنتخب جو بايدين في 20 يناير/كانون الثاني.

وقال بايدن إنه يسعى للحصول على "صورة كاملة" من الإدارة المنتهية ولايتها حول تمركز الجنود الأمريكان حول العالم.

وأضاف "نحتاج إلى رؤية كاملة للتخطيط للميزانية، الذي يجري العمل عليه في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى؛ من أجل تجنب أي إرباك أو استغلال من خصومنا للحاق بنا".

ورفض ترمب حتى الآن الإقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني؛ وفاز بها بايدن، مطلقا مزاعم بدون أدلة عن حصول تجاوزات وتزوير.

وأثارت إدارة ترمب القلق من خلال الإعلان عن سلسلة تعيينات في قيادة البنتاغون منذ الانتخابات، بما في ذلك إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، الذي نأى بنفسه عن استخدام الأمر باستخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للعنصرية في وقت سابق هذا العام.

In response to President-elect Biden's statement that DOD political leadership is obstructing the transition and that his team is not getting what it needs, DOD spox Sue Gough says they have three transition meetings scheduled so far this week: two on Covid, one on cybersecurity.

— Lara Seligman (@laraseligman) December 28, 2020