حذر من مخاطر أمنية.. بايدن: موظفو ترمب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الإثنين، مما أسماه مخاطر أمنية قد تواجها الولايات المتحدة نتيجة عرقلة موظفي وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) الذين عينهم الرئيس دونالد ترمب.

واتهم بايدين موظفي وزارة الدفاع بعدم التعاون قائلا "حاليا لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها حول نقاط رئيسية متعلقة بالأمن القومي". واصفا بالأمر بـ "انعدام المسؤولية".

وتابع خلال كلمة ألقاها أمس إن الموظفين الإداريين في البنتاغون وكذلك مكتب الإدارة والميزانية يضعون "عوائق".

وأشار إلي إن العديد من وكالات الأمن في الولايات المتحدة تضررت خلال رئاسة دونالد ترمب، وأنه سيعمل على إعادة بناء السياسة الخارجية الأمريكية، واصفًا ذلك بالتحدى الرئيسي الذي سيواجه هو ونائبته .

وأضاف أن الموظفين الذين عينهم دونالد ترمب في البنتاغون؛ يعرقلون عملية انتقال السلطة، محذرا من ان الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية بسبب ذلك" .

وجاء ذلك التحذير؛عقب اجتماعه مع فريقه للسياسية الخارجية بمشاركة نائبته كامالا هاريس، ضمن سلسلة من اجتماعات ترتيب عملية انتقال السلطة.

Right now, my team isn’t getting all the information that we need from the outgoing administration in key national security areas. It’s nothing short of irresponsible. pic.twitter.com/T67NbgSFLl — Joe Biden (@JoeBiden) December 29, 2020

ومن المقرر أن تنتقل السلطة إلي الرئيس المنتخب جو بايدين في 20 يناير/كانون الثاني.

وقال بايدن إنه يسعى للحصول على "صورة كاملة" من الإدارة المنتهية ولايتها حول تمركز الجنود الأمريكان حول العالم.

وأضاف "نحتاج إلى رؤية كاملة للتخطيط للميزانية، الذي يجري العمل عليه في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى؛ من أجل تجنب أي إرباك أو استغلال من خصومنا للحاق بنا".

ورفض ترمب حتى الآن الإقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني؛ وفاز بها بايدن، مطلقا مزاعم بدون أدلة عن حصول تجاوزات وتزوير.

وأثارت إدارة ترمب القلق من خلال الإعلان عن سلسلة تعيينات في قيادة البنتاغون منذ الانتخابات، بما في ذلك إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، الذي نأى بنفسه عن استخدام الأمر باستخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للعنصرية في وقت سابق هذا العام.

In response to President-elect Biden's statement that DOD political leadership is obstructing the transition and that his team is not getting what it needs, DOD spox Sue Gough says they have three transition meetings scheduled so far this week: two on Covid, one on cybersecurity. — Lara Seligman (@laraseligman) December 28, 2020

وقال وزير دفاع بالوكالة كريس ميلر، إن الإدارة المنتهية ولايتها اتفقت مع فريق بايدن على إيقاف الإحاطات خلال موسم الأعياد، وهو ما نفاه فريق بايدن.

وأشار ميلر في بيان إن البنتاغون أجرى 164 مقابلة مع أكثر من 400 مسؤول، وقدم مستندات تقع في أكثر من خمسة آلاف صفحة.

وأضاف "يعمل مسؤولونا السياسيون والمخضرمون بأقصى درجات الاحترافية لدعم الأنشطة الانتقالية، في إطار جدول زمني ضيق، وسيواصلون فعل ذلك بطريقة شفافة وجماعية تعكس أرقى تقاليد وزارتنا".

لكن بايدن أكد مخاوف فريقه يوم الإثنين وقال "فريقي بحاجة إلى صورة واضحة عن وضع قوتنا حول العالم وعملياتنا لردع أعدائنا".

وأضاف أن "فريقه واجه عرقلة من القيادة السياسية في البنتاغون أثناء سعيه إلى تعاون بعض الوكالات الاتحادية".

ويأتي تعيين ترمب لموالين له في البنتاغون في اللحظات الاخيرة من ولايته وسط توترات شديدة مع إيران، التي حملها ترمب مسؤولية هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في العراق قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد.