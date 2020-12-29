بريطانيا تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، الاثنين، عن تسجيل41 ألفا و385 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية تسجل منذ بدء ظهورالوباء.

وذكرت السلطات البريطانية في بيان لها أن حصيلة وفيات الفيروس خلال اليوم بلغت 357 شخصا، ورفعت إجمالي الوفيات إلى 79 ألفا و 339.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفعت إلى مليونين و329 ألفا و730 شخصا، بعد تسجيل 41 ألفا و385 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وقالت إنها أسرع انتشارا بنسبة 70% من السلالة الأصلية.

وفرضت الحكومة قيودا أكثر صرامة في عموم البلاد، وخاصة بمناسبة أعياد رأس السنة على خلفية تصاعد حالات الإصابة بالفيروس.

وعلى الصعيد العالمي تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و765 ألفا و49 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة.

وأصيب أكثر من 80,686,630 شخصا في العالم بالفيروس، فيما تعافى منهم 50,834,100 شخص على الأقل.

وهذه الحصيلة التي أعدت استناداً إلى بيانات رسمية، التي تم جمعها من السلطات الوطنية المختصة، وتم نشرها من قبل منظمة الصحة العالمية، لا تعكس إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات.

فالكثير من الدول لا تجري فحوصا إلا للأشخاص الذين تظهرعليهم الأعراض أوالحالات الخطرة، يضاف إلى ذلك محدودية إمكانات إجراء الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

وحسب تعداد قامت به جامعة جونز هوبكنز، فإن الولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 333,140 حالة وفاة من 19,136,589 إصابة وتعافى ما لا يقل عن 6,298,082 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، تأتي البرازيل التي سجلت 191,139 وفاة من 7,484,285 إصابة، والهند مع 147,901 وفاة من أصل 10,207,871 إصابة، والمكسيك مع 122,426 وفاة من 1,383,434 إصابة، وإيطاليا مع 71925 وفاة من 2,047,696 إصابة.

وأحصت أوروبا 549,944 وفاة من 25,465,569 إصابة وأمريكا اللاتينية والكاريبي 497,894 وفاة من15,191,123 إصابة.

وسجلت في آسيا 216,371 وفاة من13,739,257 إصابات والشرق الأوسط 89000 وفاة من3,909,632 إصابة وإفريقيا 62799 وفاة من2,665,751 إصابة وأوقيانيا 944 وفاة من30,951 إصابة.