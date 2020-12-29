أول دولة خليجية تسجل إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت الإمارات وسويسرا، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عمر الحمادي المتحدث الرسمي باسم الاحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، مساء الثلاثاء، "في ضوء ظهور -الطفرة- الجديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وبالتزامن مع عمليات التقصي المستمرة من قبل القطاع الصحي بالدولة، فقد ثبت وجود حالات محدودة في الإمارات وردت لنا من الخارج".

ولم يحدد المسؤول الإماراتي عدد المصابين أو الدول التي قدموا منها.

د. عمر الحمادي: ثبوت وجود حالات محدودة في دولة #الإمارات مصابة بالطفرة الجديدة من #فيروس_كورونا_المستجد تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة.#وام pic.twitter.com/uTff6FTOF7 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 29, 2020

وأكد الحمادي على "ضرورة الاستمرار بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع، مع التأكيد على استمرارية جهود القطاع الصحي والعاملين فيه لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الثلاثاء، تسجيل وفاتين و1506 إصابات بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 204 آلاف حالة، توفي منهم 662 شخصا، فيما تعافى أكثر من 181 ألف مريض.

وأعلن الأردن ولبنان تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، علما أن سلطنة عمان كانت قد أعلنت الشك بحالة إصابة غير أنها لم تصدر تأكيدا بعد ذلك.

كما أعلنت سويسرا، الثلاثاء، رصد 5 إصابات بسلالة كورونا البريطانية و2 بسلالة جنوب أفريقيا.

وقال باتريك ماتيس رئيس وحدة إدارة الأزمات في وزارة الصحة السويسرية إنه يتوقع ظهور مزيد من الحالات من هاتين السلالتين المتحورتين الأسرع انتشارا.

وأضاف "حتى الآن على الأقل لا دليل على أن هاتين السلالتين تنتشران بأعداد كبيرة في سويسرا".

ولكنه قال إنه "سيكون من الوهم الاعتقاد أن هذه الإصابات التي تم تأكيدها في المعمل هي الوحيدة الموجودة في سويسرا. علينا أن نتوقع اكتشاف المزيد، ومن المحتمل أن هناك بالفعل انتقالا لها".

وأوضح ماتيس أن إحدى الإصابات التي رصدت في سويسرا لشخص يعيش في فرنسا المجاورة.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 81 مليونا و809 آلاف، توفي منهم أكثر من مليون و784 ألفا، وتعافى ما يزيد على 57 مليونا و944 ألفا، وفق مواقع رصد حالات الإصابة بكوفيد- 19.