البث الحي
الأخبار

أول دولة خليجية تسجل إصابات بسلالة كورونا الجديدة

علماء يحذرون من السلالة الجديدة لفيروس كورونا (رويترز)
علماء يحذرون من السلالة الجديدة لفيروس كورونا (رويترز)
29/12/2020

أعلنت الإمارات وسويسرا، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عمر الحمادي المتحدث الرسمي باسم الاحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، مساء الثلاثاء، "في ضوء ظهور -الطفرة- الجديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وبالتزامن مع عمليات التقصي المستمرة من قبل القطاع الصحي بالدولة، فقد ثبت وجود حالات محدودة في الإمارات وردت لنا من الخارج".

ولم يحدد المسؤول الإماراتي عدد المصابين أو الدول التي قدموا منها.

وأكد الحمادي على "ضرورة الاستمرار بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع، مع التأكيد على استمرارية جهود القطاع الصحي والعاملين فيه لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الثلاثاء، تسجيل وفاتين و1506 إصابات بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 204 آلاف حالة، توفي منهم 662 شخصا، فيما تعافى أكثر من 181 ألف مريض.

وأعلن الأردن ولبنان تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، علما أن سلطنة عمان كانت قد أعلنت الشك بحالة إصابة غير أنها لم تصدر تأكيدا بعد ذلك.

كما أعلنت سويسرا، الثلاثاء، رصد 5 إصابات بسلالة كورونا البريطانية و2 بسلالة جنوب أفريقيا.

وقال باتريك ماتيس رئيس وحدة إدارة الأزمات في وزارة الصحة السويسرية إنه يتوقع ظهور مزيد من الحالات من هاتين السلالتين المتحورتين الأسرع انتشارا.

وأضاف "حتى الآن على الأقل لا دليل على أن هاتين السلالتين تنتشران بأعداد كبيرة في سويسرا".

ولكنه قال إنه "سيكون من الوهم الاعتقاد أن هذه الإصابات التي تم تأكيدها في المعمل هي الوحيدة الموجودة في سويسرا. علينا أن نتوقع اكتشاف المزيد، ومن المحتمل أن هناك بالفعل انتقالا لها".

وأوضح ماتيس أن إحدى الإصابات التي رصدت في سويسرا لشخص يعيش في فرنسا المجاورة.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 81 مليونا و809 آلاف، توفي منهم أكثر من مليون و784 ألفا، وتعافى ما يزيد على 57 مليونا و944 ألفا، وفق مواقع رصد حالات الإصابة بكوفيد- 19.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

وزير الدفاع التركي يعلن وصول قوات من بلاده إلى أذربيجان

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يؤكد وصول قوات بلاده إلى إقليم ناغورني كاراباخ (غيتي)

السجن ثلاث سنوات لشاب مصري أُدين بالتحرش الجنسي

استمرار مظاهر التحرش في مصر وسط دعوات حقوقية لإنصاف المرأة وحمايتها اجتماعيا وقانونيا (رويترز)

أبرزهم مارادونا ورونالدو.. "نصرت" و"بوراك" يستقطبان نجوم كرة القدم (فيديو)

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع بوراك (إنستغرام)

قبل أيام من القمة الخليجية.. الحجرف يتجاهل فخا إعلاميا بحرينيا

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف (يوتيوب)
الأكثر قراءة

مشهد مروع.. مسلح يقتل امرأة في وضح النهار خلال ثوان وسط الشارع (فيديو)

لقطة من لحظة إطلاق النار

"بيج رامي" يثير الجدل في مصر بسبب نصف مليون جنيه

بيج رامي في يرنامج الإعلامية المصرية منى الشاذلي (مواقع التواصل)

الأولى من نوعها.. فصائل المقاومة تبدأ مناورات بالذخيرة الحية في غزة (فيديو)

إطلاق صواريخ باتجاه بحر قطاع غزة ضمن المناورة المشتركة (مواقغ التواصل)

شاهد: تدليك بالثعابين في مصر.. لكن ليس لأصحاب القلوب الضعيفة

(الجزيرة)