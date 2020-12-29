أبرزهم مارادونا ورونالدو.. "نصرت" و"بوراك" يستقطبان نجوم كرة القدم (فيديو)

زار نجم نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، مطعم الشيف التركي "نصرت غوكشيه" في مدينة دبي، بعد أن نجح نصرت ومواطنه "بوراك أوزديمير" في استقطاب نجوم ومشاهير كرة القدم وذلك بسبب طريقتهم المميزة في تقديم الطعام.

وجاءت زيارة بيكيه لمطعم نصرت، المشهور بطريقة رشه للملح على اللحوم، خلال وجود النجم الإسباني هناك بسبب حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" الرياضية.

وقبل زيارة بيكيه بأيام قليلة، زار نجم ريال مدريد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مطعم نصرت، والذي زاره بنزيمة عدة مرات سواء في تركيا أو الإمارات.

ومن أبرز نجوم كرة القدم الذين زاروا نصرت، النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا عام 2018 وقام بتقديم الخدمات له بنفسه وسط إعجاب مارادونا وانبهاره به.

أما الشيف بوراك، الذي اشتهر بطهي كميات كبيرة من الأطعمة وحيوانات ذات أحجام ضخمة، فنشر مقطع فيديو وصورا تجمعه بالنجم كريستيانو رونالدو مع رغيف كبير من الخبز يحمل اسم النجم البرتغالي ورقمه المفضل.