ميسي يكشف عن مخططه بعد اعتزال اللعب.. ماذا قال؟

قال نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير، ليونيل ميسي، إنه لا يخطط للعمل في مجال التدريب بعد اعتزال اللعب؛ مؤكدا أنه يفضل تولي منصب مدير الكرة.

وقال ميسي في مقابلة مع شبكة لاسيكستا التلفزيونية الإسبانية، الأحد الماضي، "لا أتصور نفسي مدربا بل ربما مديرا رياضيا، أقوم بالتعاقد مع اللاعبين الذين أريدهم أو الذين يحتاجهم النادي الذي أنتمي إليه".

وأوضح ميسي، هداف برشلونة التاريخي، والمتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات، إنه يود العودة لبرشلونة مستقبلا، بغض النظر عن قراره في نهاية الموسم الحالي.

وأضاف المهاجم المخضرم "أود العودة يوما ما إلى المدينة والعمل مع النادي والمساعدة. لم أفكر في هذا الأمر كثيرا، لكن العمل سيكون متصلا بكرة القدم لأن هذا ما أحبه وما أعرفه".

وأردف قائلا "علاقتي مع النادي والمدينة هي قصة حب. وأيا كانت نهايتها فلا ينبغي أن تسيء إلى تجربتي خلال هذه المسيرة".

وينتهي عقد ميسي (33 عاما) مع ناديه الحالي برشلونة بعد نحو ستة أشهر وينتظر عالم كرة القدم قرار اللاعب الأرجنتيني فيما يتصل بمستقبله مع النادي الذي أمضى معه 20 عاما حتى الآن.

يذكر أن ميسي رفض الكشف عن وجهته المقبلة، بعد انتهاء الموسم الحالي، وخلافاته مع الإدارة السابقة لفريق برشلونة. وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية انتقاله لفريق مانشستر سيتي وربما فريق باريس سان جيرمان.