مسؤولون مصريون كبار يزورون العاصمة الليبية لأول مرة منذ سنوات (فيديو)

أجرى وفد أمني مصري رفيع المستوى محادثات في العاصمة الليبية طرابلس، واجتمع مع وزيري الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، في زيارة هي الأولى منذ ستة أعوام.

وقالت وزارة الداخلية الليبية في بيان، الأحد، إن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا وعماد الطرابلسي رئيس جهاز المخابرات التابع للوفاق بحثا مع الوفد المصري "التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين".

كما تمت مناقشة "سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار وما توصلت اليه لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية".

وأبرمت هدنة أواخر أكتوبر/ تشرين الأول بين قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر. وتضم لجنة 5+5 خمسة ضباط كبار من كل طرف.

وقال باشاغا، الذي زار القاهرة الشهر الماضي، إن اللقاءات كانت "مثمرة وبناءة، استعرضنا خلالها سبل التعزيز الأمني والاستخباراتي المشترك بما يحفظ مصالح الدولتين والمنطقة من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة" ووصف العلاقات مع القاهرة بأنها "مهمة للغاية".

علاقاتنا مع القاهرة مهمة للغاية، ونتطلع لتوطيد علاقاتنا مع كافة الدول الشقيقة.

🇱🇾 ليبيا ستكون نقطة توافق وتلاقٍ، لا ساحة تنافر وصراع، ولا سبيل لإنهاء الأزمة الليبية إلا بتغليب قوة المنطق على منطق القوة. 2/2 — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) December 27, 2020

وذكر محمد القبلاوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية عبر تويتر أن "الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة في طرابلس في أقرب الآجال، والاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية للعاصمة القاهرة".

الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة من داخل العاصمة طرابلس في أقرب الآجال. كما تم الاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية للعاصمة المصرية القاهرة. — Mohamed Elgeblawi محمد القبلاوي (@alhadimm74) December 27, 2020

ونفى القبلاوي أن يكون الوفد المصري قد قدم أي شروط إلى الجانب الليبي، قائلا إن الغرض من "الزيارة كان التطرق للعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها، والتعاون بين البلدين في مجالات عدة".

ننفي نفيا قاطعا ما يروج من قبل وسائل الإعلام بأن هناك شروطا من الوفد المصري ووثيقة طالب الطرف الليبي بالقبول بها. الزيارة كان الغرض منها التطرق للعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها والتعاون بين البلدين في مجالات عدة. — Mohamed Elgeblawi محمد القبلاوي (@alhadimm74) December 27, 2020

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في المخابرات المصرية قوله إن الوفد المصري ضم نائب رئيس جهاز المخابرات ومسؤولين كبارا من وزارتي الخارجية والدفاع.

ولم يذكر بيان الداخلية الليبية أعضاء الوفد الأمني المصري غير أن وسائل إعلام ليبية، قالت إن الوفد الذي وصل طرابلس صباح الأحد، يضم مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين ويرأسه وكيل عام جهاز المخابرات العامة، رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، اللواء أيمن بديع.

#ليبيا.. هل تدخل العلاقات بين القاهرة وحكومة الوفاق مرحلة جديدة؟ pic.twitter.com/y8L5QfQ8Sh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 27, 2020

وأجرى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل مباحثات الأسبوع الماضي في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، مع حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح.