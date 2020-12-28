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مسؤولون مصريون كبار يزورون العاصمة الليبية لأول مرة منذ سنوات (فيديو)

زيارة الوفد المصري هي الأولى منذ عام 2014 (فيسبوك)
زيارة الوفد المصري هي الأولى منذ عام 2014 (فيسبوك)
27/12/2020

أجرى وفد أمني مصري رفيع المستوى محادثات في العاصمة الليبية طرابلس، واجتمع مع وزيري الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، في زيارة هي الأولى منذ ستة أعوام.

وقالت وزارة الداخلية الليبية في بيان، الأحد، إن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا وعماد الطرابلسي رئيس جهاز المخابرات التابع للوفاق بحثا مع الوفد المصري "التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين".

كما تمت مناقشة "سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار وما توصلت اليه لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية".

وأبرمت هدنة أواخر أكتوبر/ تشرين الأول بين قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر. وتضم لجنة 5+5 خمسة ضباط كبار من كل طرف.

وقال باشاغا، الذي زار القاهرة الشهر الماضي، إن اللقاءات كانت "مثمرة وبناءة، استعرضنا خلالها سبل التعزيز الأمني والاستخباراتي المشترك بما يحفظ مصالح الدولتين والمنطقة من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة" ووصف العلاقات مع القاهرة بأنها "مهمة للغاية".

وذكر محمد القبلاوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية عبر تويتر أن "الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة في طرابلس في أقرب الآجال، والاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية للعاصمة القاهرة".

ونفى القبلاوي أن يكون الوفد المصري قد قدم أي شروط إلى الجانب الليبي، قائلا إن الغرض من "الزيارة كان التطرق للعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها، والتعاون بين البلدين في مجالات عدة".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في المخابرات المصرية قوله إن الوفد المصري ضم نائب رئيس جهاز المخابرات ومسؤولين كبارا من وزارتي الخارجية والدفاع.

ولم يذكر بيان الداخلية الليبية أعضاء الوفد الأمني المصري غير أن وسائل إعلام ليبية، قالت إن الوفد الذي وصل طرابلس صباح الأحد، يضم مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين ويرأسه وكيل عام جهاز المخابرات العامة، رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، اللواء أيمن بديع.

وأجرى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل مباحثات الأسبوع الماضي في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، مع حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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