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محكمة سعودية تقضي بحبس الناشطة لجين الهذلول 5 سنوات

الناشطة السعودية لجين الهذلول
الناشطة السعودية لجين الهذلول
28/12/2020

ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، أن المحكمة الجزائية المختصة بالرياض، أصدرت حكماً بالسجن بحق الناشطة السعودية لجين الهذلول، على خلفية اتهامها بمخالفة نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية أن المحكمة قضت بسجن الناشطة السعودية 5 سنوات و8 أشهر؛ مع وقف التنفيذ لمدة سنتين و10 أشهر من أصل الحكم.
وأشار نشطاء سعوديون؛ أن المدة المتبقية للجين في السجون السعودية تنتهي في مارس ٢٠٢١ .
وعن تفاصيل الحكم ذكرت الصحيفة، أن المحكمة أدانت الهذلول بارتكابها أفعالاً مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتي تنصّ على معاقبة من يتورط في "التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل البلاد“.

اتهمت المحكمة الهذلول باستخدام شبكة الإنترنت لدعم أجندتها "وذلك بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".
واستند قاضي المحكمة في دعواه إلى "إقرار المتهمة بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها  طواعيةً دون إجبار أو إكراه"، مؤكداً أن "الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيساً على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا"، وذلك رداً على ادّعاء الهذلول بتعرضها للتعذيب أكثر من مرة أمام القاضي وفق ما ذكرت عائلتها في بيانات متعددة.

اتهمت المحكمة الهذلول باستخدام شبكة الإنترنت لدعم أجندتها "وذلك بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".

وطالب نشطاء، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية، لأنها لم ترتكب أي من الجرائم التي وردت في حكم المحكمة .

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف سعودية

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