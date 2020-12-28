الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى منذ سبتمبر

صعدت الليرة التركية بما يصل إلى 2% مقابل الدولار، اليوم الاثنين، في أعلى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، مواصلة مكاسبها بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ومدعومة من شراء المؤسسات للعملة قبل الموعد النهائي لسداد الضرائب.

وارتفع سعر الليرة إلى 7.4100 مقابل الدولار في معاملات هزيلة بسبب عطلات نهاية السنة.

وفي منتصف النهار بالتوقيت العالمي، استقر سعر الليرة عند 7.4425 لكنها تظل منخفضة بنسبة 20%عما كانت عليه في نهاية العام الماضي.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع، الخميس الماضي، سعر إعادة شراء الليرة لأسبوع واحد من 15% إلى 17 بالمئة.

وأفاد بيان رسمي صادر عن البنك المركزي التركي حينها، أن هذا القرارالذي جاء عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، وتبنيها سياسة نقدية صارمة تستهدف السيطرة على التضخم، وتعزيز مصداقية هذه السياسة الاقتصادية الجديدة تحت محافظه الجديد ناجي أغبال.